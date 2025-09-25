Manisa Büyükşehir, Salihli ve Kırkağaç’ta Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunabilmek için sıcak asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Salihli ve Kırkağaç ilçelerinde sürdürdüğü asfalt çalışması ile yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

17 ilçeye hizmet götürmek için aralıksız çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesi 117 ve 181 Sokakta, Kırkağaç ilçesinde ise Şair Eşref Mahallesi Halit Kayadipli Sokak üzerinde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ve Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Nurlu Teşekkürlerini İletti

Sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Nurlu, “Sağlık Mahallesi’ndeyiz. Seyrantepe Mahallemizin Yayla Caddesi olarak da isimlendirilen caddesinin asfalt çalışmalarını yapıyoruz. Bu vesileyle Salihli halkı adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyoruz. Asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor” dedi.

“Yaklaşık 5 Bin Ton Asfalt Serilecek”

Çalışmalara il genelinde devam ettiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü olarak Salihli ilçemiz 117 sokak ve 181 sokaklarda sıcak asfalt çalışmasına başladık. Yaklaşık 2 kilometrelik yolda ortalama 5 bin ton sıcak asfalt serimi yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla, güvenli ve konforlu yolculuk için yol yapım çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“Manisa Genelinde ve Salihli’de Çok Güzel Çalışmalar Yapılıyor”

Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu ise yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “İl genelinde ve Salihli’de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bunu hep birlikte basından takip ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Kırkağaç İlçesinde de Asfalt Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri Kırkağaç ilçesinde de asfaltlama çalışmalarına başladı. Şair Eşref Mahallesi Halit Kayadipli Sokakta başlayan çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak yolun konforlu hale gelmesi amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Şair Eşref Mahallesi Muhtarı Fatih Kaya, “Halit Kayadipli Caddesi, çok uzun süredir kilit parke taş olarak kullanılıyordu. Rahmetli Ferdi Başkanımızdan talep etmiştik, sağ olsun Besim Başkan şu anda ilgileniyor. Yolumuzda çalışmalarımız başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve mahallemize yardımlarını esirgemeyen Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.