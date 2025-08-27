Manisa Büyükşehir toplu ulaşımda denetimlerini sürdürüyor

  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıcak havalarda daha konforlu ulaşım sağlamaları amacıyla toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ayrıca belge kontrolü de yapılarak, vatandaşların güvenliği ön plana alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkili olduğu bu günlerde, vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha rahat bir yolculuk yapabilmesi için yapmış olduğu klima denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerle, toplu taşıma araçlarının klima sistemlerinin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Klimalarını çalıştırmayan, arızasını gidermemiş olan sürücüler uyarılırken, bazılarına da yasal işlem yapıldı.

Sivil Ekipler de Denetim Yapıyor

Resmi üniformalı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin yanında sivil ekipler de toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulunuyor. Sivil ekipler, toplu taşıma araçlarında sürücülerin yolculara davranışlara, araçların temizliği, klima denetimi gerçekleştiriyor. Müzik sesinin yüksekliğinden, sürücülerin uygunsuz hareketleri gibi durumlar tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

“Denetimler yaz boyu sürecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, klima denetimleri ile ilgili verdikleri bilgilerde, denetimlerin hem resmi hem de sivil olarak devam edeceğini duyurdu. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sıcak havalarda daha konforlu bir yolculuk yapabilmesi için klima denetimi yapıyoruz. Her gün farklı noktalarda klima denetimlerimiz sürüyor. Araçlardaki klimaların, özellikle öğle saatlerinde aktif olması gerekiyor. UKOME kararının gerektirdiği saatler arasında müşteri konforunu düşünüyoruz. Klima denetimlerimiz yaz boyu devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

