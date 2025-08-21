  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir’den 13 Bin Ton Asfalt, 55 Kilometre Sathi Kaplama

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü asfalt çalışmaları ile vatandaşların hem güvenliğini hem de konforunu arttırmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden asfalt çalışmalarında il genelinde 13 bin ton sıcak asfalt, 55 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde devam eden çalışmalarda 13 bin ton sıcak asfalt serimi ve 55 kilometrelik sathi kaplama yapıldı.

“Hem Yolların Konforunu Arttırıyor Hem de Güvenliği Ön Plana Alıyoruz”

İl genelindeki çalışmaların devam ettiğinin bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Belirlenen program dahilinde ekiplerimiz farklı noktalarda asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Yaptığımız yol çalışmaları ile vatandaşlarımızın konforlu ve daha da önemlisi güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda bir yandan sıcak asfalt serimi yapılırken, diğer yandan sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Yapım çalışmaları tamamlanan yollarda ise yol çizgi ve şerit boyama işlemleri ile yolları gece saatlerinde bile görünebilir hale getirerek güvenliği ön plana alıyoruz. Bizim için yol çalışmalarının ayrı bir önemi var. Çalışmalarımız mevsim şartları müsaade ettiği sürece devam edecektir. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı hiç ara vermeden gece gündüz sürdüreceğiz” diye konuştu.

İl Genelindeki Çalışmalar…

Akhisar ilçesinde belediye konutları olarak bilinen bölgede sıcak asfalt serimi yapılırken, Seyitahmet Mahallesi ring yolunda çift kat emülsiyonlu sathi kaplama gerçekleştirildi. Kadıdağ Mahallesi’nde 2. kat sathi kaplama yapılırken, Hürriyet Mahallesi 396 Sokak’ta sıcak asfalt serimi tamamlandı.
 
Saruhanlı ilçesinde Kepenekli ve Çakmaklı mahalleleri arasında sathi kaplama çalışması yapılırken, Koyuncu-Apak mahalleleri arasındaki yolda emülsiyonlu sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.
 
Alaşehir ilçesinde Çarıkbozdağ-Bahçeli mahalleleri arası yolda 1. kat sathi kaplama, Soma ilçesinde ise Söğütcük-Koyundere-Karacahisar mahallelerini kapsayan yolda 1. kat sathi kaplama yapıldı.
 
Gölmarmara ilçesinde mezarlık yolunda sıcak asfalt serimi tamamlanırken, Gördes ilçesinde Balıklı-Tüpüler mahalleleri arasındaki yol 2. kat sathi kaplama ile yenilendi.
 
Yunusemre ilçesinde ise Osmancalı-Küçükbelen mahalleleri arasındaki yol sathi kaplama ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

 

