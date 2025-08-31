Manisa Büyükşehir'den 3 yeni dijital uygulama

Manisa’nın dijital dönüşümünde önemli bir yol kat eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 önemli çalışmayı daha vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir; ‘3 Boyutlu Kent’, ‘Havadan Manisa’ ve ‘Yeni Kent Rehberi’ uygulamalarıyla vatandaşların bilgiye ulaşımını kolaylaştırdı.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve kolay çözümler üretmek üzere projelerini tek tek hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler uygulamalarıyla Manisa’yı dijitale taşımaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa’yı dijitale taşıyan Üzüm uygulaması içinden de ulaşılabilecek olan ‘3 Boyutlu Kent’, ‘Havadan Manisa’ ve ‘Yeni Kent Rehberi’ ile vatandaşlara kolaylık sağlanacak.

Şehrin Önemli Noktaları Kent Rehberinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projelerin ilki olan Yeni Kent Rehberi’nde kentin önemli noktaları, kamu kuruluşları, dini alanlar, eğitim merkezleri, kent çekim merkezleri, sağlık alanları, sosyal hizmetler, spor aktiviteleri, ulaşım hatları, dolmuş durakları, acil durum toplanma alanları, kültür sanat noktaları ve konaklama yerleri yer alıyor. CBS alt yapısı ile çalışan sistem 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Binalar Üç Boyutlu Olarak Dijitale Aktarıldı

Diğer bir uygulama olan ‘3 Boyutlu Kent Rehberi’ projesinde ise 17 ilçede toplam 303 bin 509 adet yapı üç boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı. Bu yapılar bina kat sayısı ve yükseklik bilgileriyle birlikte modellenerek Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu uygulamadan daha çok şehir planlamacıları, akademisyenler ve yatırımcıların büyük veri kaynağı olarak yararlanması bekleniyor.

Vatandaşlar Manisa’yı Havadan Yüksek Çözünürlükte İzleyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer dijital uygulaması olan ‘Havadan Manisa’ uygulamasında ise vatandaşlara yüksek çözünürlükte drone görüntüleri sunuluyor. Kırsal alanlardan şehir merkezlerine kadar Manisa’yı kuşbakışı izlemeye imkan sağlayan uygulama şu an için Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki görüntüleri kapsıyor. Kısa bir zaman sonra il geneline yayılması planlanan uygulamaya Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı ile entegre edilerek interaktif bir harita üzerinden vatandaşların kullanımına sunulması amaçlanıyor.