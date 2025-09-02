Manisa Büyükşehir’den Ahmetli’ye Sıcak Asfalt Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Köroğlu Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

500 metrelik alanda yapılacak düzenleme kapsamında 1300 ton asfalt serilirken, kaldırım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yapılan çalışmanın ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, “Yaklaşık 500 metrelik bir alana sıcak asfalt kaplaması yapılıyor. Bu aynı zamanda Ahmetli’nin şehir merkezine yapılan ilk sıcak asfalt çalışması. Desteklerinden dolayı Besim Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Ahmetli ilçesi Köroğlu Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başladı. 500 metrelik yolda yapılan çalışmada 1300 ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Çalışmayla birlikte eş zamanlı olarak kaldırım düzenlemeleri de yapılarak, ilçeye modern bir görünüm kazandırılacak.

“Manisa’mızın Her Köşesine Hizmet Götürüyoruz”

Her konuşmasında asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İl genelindeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Manisa’mızın her köşesine hizmet götürüyoruz. Ahmetli ilçemizde de sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yol çalışması ile birlikte kaldırım çalışmaları da başlayan ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Mevsim şartları el verdiği ölçüde asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hiç durmadan çalışacağız. Ahmetli’mize hayırlı olsun” dedi.

“Her Yerde Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor”

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, yapılan çalışmanın ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yaklaşık 500 metrelik bir alana sıcak asfalt kaplaması yapılıyor. Bu aynı zamanda ilçemizin şehir merkezine yapılan ilk sıcak asfalt kaplama çalışması. Ben tabi bu sayede Fen İşleri Dairesine, Yol Yapım Şube Müdürlüğüne, aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederim, bu hizmeti Ahmetli’ye getirdi. Bu hizmetler 17 ilçemizde devam ediyor. Her yerde bu şekilde yoğun çalışmalar devam ediyor. Besim Başkanım asfalt konusunda çok deneyimli. Göreve geldiği günden bu güne çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu asfaltın ilaveleri de gelecek. Emeklerinden dolayı başta Besim Dutlulu başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum”