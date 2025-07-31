Manisa Büyükşehir’den Akhisar ve Turgutlu’ya 22 Kilometrelik Yol Çalı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında toplamda 22 kilometrelik sathi kaplama işlemini tamamladı. Çalışmalar, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırırken mahalle muhtarları ve köy halkından da takdir topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Akhisar ilçesi Selcikli-Yaykın mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik yolda ikinci kat sathi kaplama çalışması tamamlandı. Öte yandan Akhisar’da Medar-Kadıdağ mahalleleri arasındaki 7 kilometrelik yolda da sathi kaplama çalışmalarına başlandı. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Turgutlu ilçesi İzzettin ve Yakuplar mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik yolda da sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Böylelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde, Akhisar ve Turgutlu’da toplamda 22 kilometrelik yol yapım çalışmasını tamamladı.

Hedef Bin Kilometre

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, “Akhisar ilçesi Selçikli-Yaykın mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik yolda ikinci kat sathi kaplama çalışmamızı tamamladık. Bunun gibi Akhisar’da ve diğer ilçelerde çalışmalarımız devam edecek. Bu yıl, 700 kilometre, sıkı bir şekilde çalışırsak bin kilometre hedefimiz var. Akhisar’daki Medar-Kadıdağ mahalleleri arasında da 7 kilometre yolun da asfalt atma çalışmalarına başladık. Daha öncesinde şarampol çalışmalarını, yer yer genişletmelerini yaptığımız ve menfezlerini döşediğimiz yolda, sathi kaplama çalışmasına da başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımız sona erecek. Çalışmalarımız il genelinde devam edecek” dedi.

Vatandaşlardan ve Muhtarlardan Teşekkür

Selçikli Mahallesi Muhtar Azası Hasan Keleş, “Ferdi Başkan’ımızın bu yolda çok emeği var. Besim Başkan’ımıza da çok teşekkür ederiz. Başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu yolun köy halkına çok fazla faydası olacak. Jilet gibi bir yol olmuş. Daha öncesinde biz bu yolun yapımı için bir talepte bulunmuştuk. Sağ olsunlar yaptılar. İleride 4 tane daha köyümüz var, bu yola bağlanan, ondan dolayı bu yol çok önemli. Bozuk yerleri, kasisli yerleri vardı, şu anda çok güzel oldu. Emeklerine sağlık herkesin” ifadelerini kullandı.



Kadıdağ Mahalle Muhtarı Şevket Bayram ise yıllardan beri çözülmeyen yol sorunlarının çözüldüğü için teşekkür etti. Bayram, “Besim Başkanımıza başvurduk, çözülemeyen yol sorunumuzu çözdüler, asfaltımızı attılar. Dolmayan çukurlarımız doldu. Herkes ilgi ve alaka ile çalışarak düzgün, iyi bir asfalt attılar. Yıllardır çözülemeyen asfalt sorunumuz şimdi çözüldü, herkesten Allah razı olsun” dedi.



Turgutlu ilçesi İzzettin Mahalle Muhtarı Recep Özkan da Büyükşehir Belediyesinin yaptığı asfaltın mahallenin içinden başlayarak komşu mahalleye kadar gittiğini belirterek, ulaşımda konfor ve rahatlık sağlayacak yol için teşekkür etti. Yakuplar Mahalle Muhtarı Tuncer Erbey ise “Bu yoldan yaklaşık bir yıl önce, su hattı geçti İzzettin’e kadar. Kış boyunca zorluk çektik, şu anda sağ olsun Besim Başkanımız konuya el attı, yolumuz düzeldi. Mahalle halkı ç