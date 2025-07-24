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Manisa Büyükşehir’den Bağımlılıkla Mücadele İçin ''Bağımlılığı Terk Et'' Semineri

Manisa Büyükşehir’den Bağımlılıkla Mücadele İçin ''Bağımlılığı Terk Et'' Semineri
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturan bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Atatürk Gençlik Merkezi’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Bağımlılığı Terk Et” başlıklı bir seminer düzenlendi.

Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Psikolojik Danışman Alper Gök ile Psikolog Duygu Ekici, bağımlılığın psikolojik ve toplumsal yönlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Etkinlikte, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtılırken seminerin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle de madde bağımlılığı,  İnternet ve sosyal medya bağımlılığı ve oyun bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılık türleri hakkında merak edilen konulara açıklık getirildi.

“Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız”

Büyükşehir Belediyesi’nden Psikolog Duygu Ekici ise bağımlılıkla mücadelede destek mekanizmalarının önemine değinerek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Bu seminer de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşti. Bağımlılık bir hastalık ve tedavi edilebilir. Ancak yardım istemek, çoğu zaman inkar, korku ve utanç nedeniyle ertelenir. Oysa sevgi, anlayış ve doğru iletişimle bu bariyerler aşılabilir. Yakınımız bağımlı olabilir, ama unutmayalım, yalnız değiliz. Bizler sizlerin yanındayız. Yardım istemek bir zayıflık değil, cesarettir” diye konuştu.

“Bağımlılıkla Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Psikolojik Danışman Alper Gök, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapıyorum. Dokuz yıldır bu alanda önleyici eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz; bugün de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir adım attık. Manisa’nın her bölgesine ulaşarak, bağımlılık konusunda önleyici faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz. Hazırladığımız içerikler özellikle yetişkinlere ve ebeveynlere yönelik. Bağımlılıkla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için öncelikle ne olduğunu ve nasıl bir süreç içerdiğini fark etmek gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturacak ipuçları ve bilgiler paylaşarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Seminere katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu Başkanı ve Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Sema Şenyaşa, etkinlik sonunda, katkılarından dolayı Psikolojik Danışman Alper Gök’e teşekkür ederek hediye takdim etti.

 

 

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek Besim Dutlulu
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