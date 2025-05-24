Manisa Büyükşehir'den çalışanlarına ''Kamusal Alanda Etik'' eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmetinde vatandaşlara en iyi hizmetin verilmesi adına çalışanlarına yönelik ‘Kamusal Alanda Etik’ konulu eğitim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Uzmanı Sinem Çiçek Aydın, etik değerlerin günlük kamu görevlerinde nasıl uygulanması gerektiği ve karşılaşılan sorunlar üzerine bilgi verdi. Kamu çalışanlarının vatandaşa karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve görevlerini yüksek etik standartlarla yerine getirmeleri gerektiği üzerine duruldu. Aydın, etik davranışın, kamu kurumlarının itibarını doğrudan etkilediği ve vatandaş memnuniyetinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.



Eğitimde, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Eğitim Şube Müdürü Funda Arslan da yer aldı. Vatandaşa en iyi hizmetin sunulması adına aralıklarla sürdürülen ‘Etik’ eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.