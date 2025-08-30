  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir’den Çocuklara Bayrama Özel Şenlik

Manisa Büyükşehir’den Çocuklara Bayrama Özel Şenlik

Manisa Büyükşehir’den Çocuklara Bayrama Özel Şenlik
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Park’ta çocuklara özel şenlik düzenledi. Çocuklara yönelik hazırlanan şenlikte sanat, müzik ve eğlence hepsi bir arada yer aldı. Şenlikte hem aileler hem de çocuklar güzel bir gün geçirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Kent Park’ta kurulan etkinlik alanlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca düzenlenen yüz boyama, seramik boyama, kum boyama ve slime atölyeleri, miniklerin yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıdı. Ayrıca bubble show ve çeşitli oyun parkurları da etkinliğe renk kattı. Programda yer alan dans gösterileriyle Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, katıldıkları yarışmalarla da eğlenceli bir gün geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken aynı zamanda çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu.

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadro dışı! Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadro dışı! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade
İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi