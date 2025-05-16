Manisa Büyükşehir’den Gediz Nehri’ni Kirletenlere Suçüstü

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Zabıtası ekipleri, Ahmetli İlçesi’nde tarımsal alana endüstriyel atık dökerek Gediz Nehri’nin de kirlenmesine yol açan firmayı suçüstü yakaladı. Çevreyi ve Gediz Nehri’ni kirleten firmaya cezai işlem uygulanırken ilgili kurumlarla birlikte adli takip süreci de başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik denetimlerine kararlılıkla devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi İklim Zabıtası ekipleri tarafından, Ahmetli İlçesi’nde yapılan çalışmalarda, tarımsal alana kaçak olarak endüstriyel atık döken bir firmaya ait vidanjör suçüstü yakalandı. Atıkların, tarım arazisine döküldüğü ve oluşturulan kanalla Gediz Nehri’ne ulaştığı tespit edildi.

Numuneler Alındı, Adli Takip Başladı

Bir biyogaz tesisinden atık alan vidanjörün, Ahmetli İlçesi Kestelli Mahallesi’nde tarım arazisine bu endüstriyel atıkları boşalttığı belirlendi. Yol kenarından boşaltılan atıkların, arazi sonunda açılan kanal yoluyla da Gediz Nehri’ne ulaştığı tespit edildi. Ayrıca, firmanın DSİ’ye ait sulama kanallarına da atık boşalttığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin desteğiyle yapılan suçüstü sonrasında durum DSİ yetkilileri ile birlikte tutanak altına alındı. Savcılık talimatıyla dökümü yapılan atıktan numune alınarak adli takip başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi kaçak döküm ile ilgili yaptırım uygularken numune sonuçlarına göre ek yaptırımlar uygulanabileceği öğrenildi.

“Gediz’i kirletmek, geleceğimizi zehirlemektir”

Çevrenin kirlenmesine asla göz yummayacaklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Gediz Nehri, sadece bir su kaynağı değil bölgenin yaşam damarlarından biridir. Yüz binlerce dönüm tarım arazisi bu nehirden sulanıyor. 81 ilimize Gediz Ovası’ndan ürün gidiyor. Gediz’in kirlenmesi demek, toprağımızın zehirlenmesi, tarım ürünlerimizin risk altına girmesi, sofralarımıza gelen gıdanın güvenliğinin tehdit edilmesi demektir. Gıda güvenliği, halk sağlığı, nehir çevresindeki doğal yaşam açısından Gediz’in temiz kalması hayati öneme sahiptir. Bu yüzden, atık dökerek nehre zarar veren kim olursa olsun, gereken tüm yasal işlemleri sonuna kadar uygulayacağız. Gediz’in her damlası, çiftçimizin alın teriyle birleşerek üretime can veriyor. Bu nehre ihanet edilmesine, gelecek nesillerin hakkının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek” dedi.