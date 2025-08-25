  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir’den Hayatı Kolaylaştıran Dokunuş: Glutensiz ve Düşük Proteinli Gıda Paketleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için glütensiz, Fenilketonüri hastaları için ise düşük proteinli gıda paketlerinin dağıtımına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çölyak ve Fenilketonüri hastaları için gıda kolisi desteği devam ediyor. Çölyak ve fenilketonüri hastaları özel beslenme ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı bu paketler sayesinde daha sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle hazırlanan gıda kolilerinde hastaların ihtiyaç duyduğu besin değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanan gıda ürünleri yer alıyor. Çölyak hastalarına yönelik paketlerde; glutensiz un, ekmek, makarna, kraker gibi temel gıdalar yer alırken, Fenilketonüri hastaları için hazırlanan paketler ise düşük proteinli un, pirinç, makarna ve özel bisküviler gibi ürünleri içeriyor. Proje ile hem sağlık hem de ekonomik açıdan hastaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Nasıl Başvururum?

Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesindeki sosyal yardım modülünden başvuru yaparak bu destekten faydalanabiliyor. Başvuru sırasında ‘düşük proteinli’ veya ‘glutensiz gıda paketi’ seçeneğini işaretleyen vatandaşlara ekipler tarafından bilgi veriliyor ve paketler teslim ediliyor. İhtiyaç sahipleri, tek başvuru ile iki ayda bir düzenli olarak bu destekten faydalanabiliyor.

Çölyak ve Fenilketonüri Hastalıkları Hakkında

Çölyak; ince bağırsağın, bir protein çeşidi olan glütene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetiyle ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Hastalar; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren yiyecekler tüketemiyor. Çölyaklı hastaların sürekli olarak glüten içermeyen gıdalarla beslenmesi gerekiyor.
 
Fenilketonüri ise kalıtımsal bir metabolik hastalık olup, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Tedavi sürecinde, fenilalanin içeren yiyeceklerin sınırlandırıldığı özel bir diyet uygulanıyor. Bu diyetin, bireylerin sağlıklı gelişimi için yaşamın ilk günlerinden itibaren düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

