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Manisa Büyükşehir’den Kaldırımlar ve Sevgi Yollarında Denetim

Manisa Büyükşehir’den Kaldırımlar ve Sevgi Yollarında Denetim
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Zabıta ekipleri, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda ve Sevgi Yolu’nda düzenli olarak kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerle kaldırım ve sevgi yollarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan son kontrollerde, kurallara aykırı hareket eden 44 motorlu taşıt sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilirken bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin desteğiyle de 32 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerin, Sevgi yollarının ve kaldırımların asıl amacına uygun olarak yayaların güvenli ve huzurlu bir şekilde kullanabilmesi için önem taşıdığını belirterek çalışmalarının süreceğini kaydetti.

“Sevgi yolu yayalarındır”

Sevgi yolunda esnaf olduğunu belirten Ceylin Çaşkurlu, “Motosiklet sürücüleri, buradan çok hızlı geçiyor. Yayalar zor anlar yaşıyor hep şahit oluyoruz. Zabıta ve emniyet birimlerinin denetimlerden sonra bu olaylar azaldı. Motosikletler, otomobiller dükkanımızın önünde duruyor görüntü olarak da çok kötü görünüyordu. Akşamları özellikle burası otopark gibi oluyordu. Sevgi yolu yayalarındır ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu duruma el attıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 
Sevgi yolunda evinin olduğunu belirten Özel Erşahin de “En büyük sıkıntımız burada motosikletler süratli geçiyor. Bu durumun düzene girmesi lazımdı. Denetimlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.
 
Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Memuru İsmail Erim, “Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Zabıtası olarak kaldırımlarda ve sevgi yollarındaki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yolları ve kaldırımları uygun kullanmayan motosikletlere, belirlenen saatler dışında yük indirip bindiren araçlara da müdahalede bulunuyoruz. Emniyet birimlerinin desteğiyle motorlu araçlara karşı da denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Hedefimiz, kaldırımların ve sevgi yollarının yayalara ait olduğu bilincini pekiştirerek, daha güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak” diye konuştu.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerle şehirdeki yaya güvenliği ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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