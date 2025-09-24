Manisa Büyükşehir’den Kırkağaçlı Kadınlara Arıcılık Desteği

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Kovanlar Bizden, Arıcılık Kadınlarımızdan” projesi kapsamında, arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan Kırkağaçlı 16 kursiyere toplam 96 arı kovanı ve arıcılık ekipmanı dağıttı.

Kırsal mahallelerin ekonomik yönden gelişmesi için projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak çalışmalar da yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kırkağaç Şehit Emrah Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen ‘Kovanlar Bizden Arıcılık Kadınlarımızdan’ projesi ile Gökçukur Mahallesi’nde yaşayan kadınlara arıcılık eğitimi verildi. Uygulamalı Temel Arıcılık Eğitimini başarıyla tamamlayan 16 kadın kursiyere, üçü arılı, üçü arısız olmak üzere kişi başı 6 adet kovan dağıtıldı.

Kovan Sayısı 96’ya Ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından proje kapsamında Kırkağaçlı kadınlara verilen kovanların sayısı toplamda 96’ya ulaştı. Ayrıca, arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere arıcı maskesi, el demiri, körük, eldiven ve fırça gibi temel ekipmanlardan oluşan 16 parça arıcılık seti kursiyerlere teslim edildi.
 
Kovan teslim törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekili ve Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürü Burak Doğuş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İlçe Koordinatörü Tayfur Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Ziraat Mühendisi Peren Akdağ, Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi Sorumlusu Eğitmen Üzeyir Karaca ve Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin ile birlikte kursiyerler, aileleri ve mahalle halkı katıldı.

“Sosyal Belediyecilik Anlayışı ile Devam Ediyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahallelerin ekonomik gelirlerinin artması için proje üretmeye devam edeceklerini söyledi. Kadınların da ekonomiye katkı sağlaması amacıyla projeyi başlattıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Ekonominin kötü gittiği bu günlerde vatandaşlarımızın gelirlerinin artması için projelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kadınlarımızın da ekonomiye katkı sağlaması için onlara destek oluyoruz. Kırkağaç ilçemizde de kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz arıcılık projesinde eğitimlerini tamamlamış kadın kursiyerlerimize arı kovanlarını ve malzemelerini teslim ettik. Bal üretimi ile hem kendi ekonomik gelirlerine katkı sağlayacaklar hem de ekonomiye katılmış olacaklar. Arı kovanlarının kadın kursiyerlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

