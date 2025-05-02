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Manisa Büyükşehir'den servis araçlarına denetim

Manisa Büyükşehir'den servis araçlarına denetim
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, personel taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem araçların teknik özellikleri hem de taşıma yetki belgeleri ve sürücü evrakları titizlikle kontrol edildi.

Ulaşım güvenliğini sağlamak ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, çok sayıda servis aracı incelendi. Taşımacılık yapan firma ve sürücülere uyarılarda bulunularak, yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin, vatandaşların güvenli ulaşım hakkını korumaya yönelik olduğunu vurguladı. Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, servis hizmetlerinde kullanılan araçların belirli standartlara uygun olmasını önemsiyoruz. Trafik güvenliği açısından taşıma kurallarına uyulup uyulmadığını, araçların gerekli standartlara uygun olup olmadığı, sürücülerin belgelerinin uygunluğu gibi birçok hususta düzenli denetimler yapıyoruz. Bu doğrultuda korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi, yurttaşlarımızın mal ve can güvenliği, sağlıklı koşullarda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

 

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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