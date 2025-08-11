Manisa Büyükşehir’den Sındırgı Depremi Sonrası Balıkesir’e Destek

Merkez üssü Balıkesir ili Sındırgı ilçesi olan 6,1’lik deprem sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ilçesine ikram aracı göndererek evlerine giremeyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Balıkesir’e giden İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verirken, Sındırgı Belediyesi önünde konuşlanan afet aracı ile vatandaşların internet ve şarj ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem afetinden dolayı evlerine giremeyen, deprem korkusu yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Merkez üssü Balıkesir ili Sındırgı ilçesi olan 6,1’lik deprem sonrasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen afet aracını bölgeye gönderdi. Sındırgı Belediyesi önünde konuşlanan afet aracı, elektrik kesintisi nedeniyle telefonlarını şarj edemeyen vatandaşlara şarj istasyonu ve internet hizmeti sağladı. Depremin hissedildiği Kırkağaç ilçesine ise ikram aracı göndererek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Başkan Dutlulu, Bölgede İncelemelerde Bulundu

Deprem sonrası hemen sahaya inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ilçesine geçerek, bölgede incelemelerde bulundu. Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’den bilgi alan Başkan Dutlulu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanılanları vatandaşlardan dinleyen Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları ile sahada olduklarını belirterek ihtiyaçların giderilmesi yönünde talimat verdi. Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Balıkesir merkezli depremden etkilenen, yıkımların yaşandığı Kırkağaç ilçemizin Hacet Mahallesi’ni ziyaret ederek hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hasarlı yapıları yerinde inceledik ve vatandaşlarımızdan bilgi aldık. Evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için ikram araçlarımız bölgede hizmet veriyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından da ihtiyaç duyulan her alanda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Balıkesir Sındırgı’da 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve enkaz altından yaralı vatandaşlarımızın kurtarıldığını öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum Rabbim ülkemizi daha büyük afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz Hemen Balıkesir’e Gitti”

Yaşanan afet sonrasında her durumda mesafe gözetmeksizin yardıma koşan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir’e de yardım elini uzattı. Yaşanılan deprem sonrasında ekiplerini hazırlayarak hemen deprem bölgesine hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki koordinasyona dahil oldu. İtfaiye ekiplerinin vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Depremin meydana gelmesinin hemen ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak Balıkesir iline harekete geçti. 3 araç ve 16 kişilik ekip ile bölgeye yardıma giden ekiplerimiz, bölgedeki koordinasyona dahil olarak çalışmalarına başladı” dedi.

Afet Aracı ile Hem İnternet Hem Elektrik Desteği Sağlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanılan afet sonrası vatandaşların en çok ihtiyaç duyacağı internet ve şarj gereksinimi sağlamak için de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni geliştirilen afet aracını bölgeye gönderdiklerini söyledi. Afet aracı ile vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu interneti ve telefonlarını şarj edebilmeleri için elektrik ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Bu aracımızı olası afet durumlarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdik. İçerisinde internet sağlayıcı ve telefon, tablet gibi iletişim araçlarının kullanılabilmesine olanak sağlayan şarj istasyonu var. Bu aracımızı deprem afetini yaşayan Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki vatandaşlarımız için hemen bölgeye gönderdik. Umarız bu durum bir daha tekrarlanmaz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.