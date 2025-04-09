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Manisa Büyükşehir'den Soma'da altyapı yenileme hamlesi

Manisa Büyükşehir'den Soma'da altyapı yenileme hamlesi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’a bir ziyaret gerçekleştirerek ilçedeki projeleri değerlendirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, kent genelinde altyapıyı modern ve dayanıklı hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor.

Soma İlçesi’nde de daha sağlıklı ve sorunsuz bir altyapı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’u ziyaret etti. Kaynak’a, Projeler Dairesi Başkan Vekili Hami Berk Yakıcı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Cem Güler ve yetkili personel de eşlik etti. Gerçekleştirilen toplantıda, mevcut altyapı durumu değerlendirildi, devam eden projeler masaya yatırıldı ve yapılacak çalışmalar planlandı. Altyapı hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi için izlenecek stratejiler belirlendi. Toplantının ardından saha incelemeleri yapılarak çalışmalar yerinde değerlendirildi.

İstasyon Mahallesi için Yağmur Suyu Projesi Çalışmaları Sürüyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla Manisa genelinde dayanıklı bir altyapı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Soma İlçemiz İstasyon Mahallesi’nde yağmur suyu kısmi şebeke projesi çalışmalarına başladık. Bu yatırımımız ile ilgili Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur’la bir görüşme gerçekleştirdik. Aynı zamanda Kemal Balıkesir Caddesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak yol çalışmaları öncesinde bu bölgedeki altyapı ile ilgili istişare etme fırsatı yakaladık. İşbirliği ile ilçemizi daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Yaşanan sorunları çözmek adına verimli bir görüşme oldu” dedi.  
 

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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