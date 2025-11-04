Manisa Büyükşehir’den ‘Su Hasadı’ Hamlesi: Hem Sulama Hem Yangın Güvencesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi’ne 35 bin metreküp su tutma kapasiteli tarımsal sulama göleti kazandırdı. Bu proje, sadece tarımsal sulamayı desteklemekle kalmayıp, kışın yağan kar ve yağmur sularını hasat ederek su kıtlığı yaşanan dönemlerde üreticilerin sulu tarım ihtiyacını karşılayacak. Aynı zamanda, bölgedeki besi ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını gidermesi için hayati bir kaynak oluşturacak ve olası orman yangınları durumunda hızlı müdahale kapasitesi

Kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi’nde üreticilerin gelirlerini artıracak bir çalışmayı daha tamamlayarak hizmete sundu. Yağmur ve kar suyu hasadı ile dolacak 35 bin metreküp kapasiteli göletten, sulu tarım ile uğraşan üreticilere fayda sağlayacak; besi ve yaban hayvanları da su ihtiyaçlarını giderecek.

Büyükşehir’in Kendi Öz Kaynaklarıyla Yapıldı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yaptığı sulama göletinin herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan yağmur hasadı ile dolacağını söyledi. Göletin imalat çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Bozkurt İbrim, “Gölet, kışın yağan yağmur ve kar sularıyla, herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan dolacak. Her ne kadar tarımsal sulama için yapılmış olsa da hem besi hayvanlarının hem de yaban hayvanlarının su ihtiyacını da karşılayacak. Aynı zamanda Gördes ve Salihli ilçelerimizde geçtiğimiz iki yılda yaşanan yangınlardan dolayı bu göletlerimizin önemi daha da artmış durumda. Bu şekilde büyük çaplı göletlerin yapılması, yangın durumunda yangın helikopterlerine su alma imkanı da sunuyor. Burada yapılan çalışmalar tamamen kurumumuzun öz kaynaklarıyla yapılmış çalışmalardır. Kurumuza ait iş makineleri, operatörlerin verdiği emekler sonucunda vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

“Bu Göletin Ekonomimize Çok Büyük Katkı Yapacağını Düşünüyorum”

Malaz Mahalle Muhtarı Kadir Doğruyol, çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun. Mahallemizde tarım ile uğraşıyoruz. Sulu tarıma geçmek istiyoruz. Bizde salatalık ve kiraz meşhur. Bunlar da su olmayınca olmuyor. Bu göletin ekonomimize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize tanıdığı imkanın değerini anlatmak çok zor. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

“Suyumuz Olmasa Biz Açız”

Sulu tarım ile uğraştıklarını söyleyen Malaz Mahallesi sakinlerinden Mehmet Aracı, “Suyumuz bu zamana kadar bize hiç yetmedi. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Bir gölet projesi daha yaptırttı. Bu köy salatalık ve kiraz üretiminden geçiniyor. Suyumuz olmasa biz açız. Bu gölet bizim 20-30 senemizi kurtardı. Çoluğumuzu, çocuğumuzu kurtardı. 7/24 su elimizin altında olacak. Ne desek Büyükşehir Belediyesi’ne hakkını ödeyemeyiz. Allah razı olsun. Yıllarca uğraştık, şöyle bir şey yaptırtamadık. Çok şükür, bunu da başardık” diye konuştu.

“Bize Bu Projeyle Verdiği Destek İçin Besim Başkana Teşekkür Ediyorum”

Muhtar azalarından Hasan Yıldırım ise, “Öncelikle bu işlere öncülük yapan Ferdi Başkanımızı rahmetle yâd ediyorum. Sulama yapamıyorduk ve mahsul kaldıramıyorduk. Besim Başkanımıza bize bu projeyle verdiği destek için teşekkür edi