Manisa Büyükşehir’den Üniversite Öğrencilerine Tanıtım Gezisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için Manisa’ya yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon gezisi düzenledi. Çeşitli şehirlerden gelen öğrencilerin katıldığı geziyle, öğrencilerin şehre uyum sağlamasının kolaylaştırılması amaçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’ya gelerek yeni kayıt yaptırmış üniversite öğrencilerine gezi turu düzenledi. Sosyal alanlar ve tarihi mekanlarla öğrencileri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere doğayla iç içe olma imkanı buldukları Atatürk Kent Park ve Yunuspark’ı, şehrin manevi mekanlarından Sultan Cami, tarihi bilgilerle dolu Tıp Tarihi Müzesi’ni ve eski zamanlardaki ticaret hayatının cazibe merkezi Kurşunlu Han'ı tanıttı. Yeşil alanlarıyla öne çıkan Şehzadeler Park ve Sümerpark gibi alanlar da gezinin durakları arasında yer aldı.



Öğlen ve akşam yemeği ikramı yapılan gezide öğrencilere, günün anısına çeşitli hediyeler verildi. Gezi programı sonunda düzenlenen canlı müzik etkinliği ile öğrenciler gezinin yorgunluğunu atarken, yapılan soru cevap ile öğrenciler, gezi hakkındaki düşüncelerini aktarmasının ardından gezi programı sona erdi.

“Manisa’yı Öğrenci Şehri Yapacağız”

Manisa’nın üniversite ve öğrenci potansiyelini çok iyi bildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Eğitim hayatına büyük önem veriyoruz. Manisa’nın da eğitim ve öğrenci potansiyelinin farkındayız. Manisa’yı öğrenci şehri yapmak için çalışıyoruz. Sosyal ve aktivite alanları başta olmak üzere Manisa’da çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gelen öğrencilerin, Manisa’yı tanıması için gezi programı ile öğrencilerin Manisa’ya daha hızlı bir şekilde adapte olmasını istiyoruz. Manisa’yı ne kadar iyi tanırlarsa Manisa’yı da kendi memleketleri gibi sevebileceklerini düşünüyoruz, bu yönde hareket ediyoruz. Manisa’ya gelerek üniversite kaydı yaptırmış olan öğrencilerimize de bu gezimizle Manisa’nın tarihi ve sosyal alanlarını tanıttık. Öğrencilerimizin Manisa’yı daha yakından tanımış olduklarını düşünüyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak da her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.