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Manisa Büyükşehir’den Yol Güvenliği İçin Otokorkuluk Çalışması

Manisa Büyükşehir’den Yol Güvenliği İçin Otokorkuluk Çalışması
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin yanı sıra yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde yol kenarlarına otokorkuluk montaj çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla yedi ilçedeki toplam 36 kritik noktada otokorkuluk montajı tamamlandı.

Yapılan detaylı tespitler ve muhtarlardan gelen talepler değerlendirilerek, şehir genelinde can, mal ve sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için toplam 2 bin 618 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirildi. Akhisar, Alaşehir, Demirci, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen bu yatırımla vatandaşların can ve mal güvenliği önemli ölçüde artırıldı. Ulaşım Dairesi yetkilileri, çalışmaların 2025 yılı boyunca Manisa’nın 17 ilçesinde kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade etti. İkinci etapta yeni tespitlerin yapılması, gerekli metrajın belirlenmesi ve malzeme temininin tamamlanmasının ardından montaj çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.
 
Araçların yoldan çıkmasını veya karşı şeride geçmesini engelleyen ve kazaların şiddetini azaltarak can ile mal kaybını en aza indiren otokorkuluk çalışmalarının yaygınlaştırılmasıyla, Manisa’nın dört bir yanında yol güvenliği güçlendirilerek trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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