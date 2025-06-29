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Manisa Büyükşehir’in Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’ne Büyük İlgi

Manisa Büyükşehir’in Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’ne Büyük İlgi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde yaz dönemi eğitimleri büyük ilgi görüyor. 4-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik açılan kurslarda, çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Manisa genelinde 20 merkezde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde; bale, ritmik cimnastik, drama, hızlı okuma, matematik, İngilizce, halk oyunları, gitar, keman, resim, satranç gibi pek çok farklı alanda eğitimler veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslar, çocukların sosyal, bilişsel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

“Amacımız sadece branş eğitimi değil”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezileri Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Açıkgöz, “13 yıldır görev yapıyorum. Okul öncesi ve ilköğretim olmak üzere 2 yaş grubunda öğrencilerimiz var. İlköğretim grubu çocuklarımızla hafta sonları, okul öncesi çocuklarımızla da hafta içi ders yapıyoruz. Burada temel amaç, tamamen halka hizmet etmek. Çocuklarımızı her branştan yararlandırmaya çalışıyoruz. Sanata yeteneği olanları değerlendiriyoruz, geliştiriyoruz ama sanat sevgisi olan çocuklarımızın da keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Sadece branş eğitimini vermiyoruz. Temel eğitimlerden toplum kurallarına kadar tüm eğitimleri vermeye çalışıyoruz” dedi.

Velilerden Yoğun İlgi ve Memnuniyet

Çocuklarını merkezlere düzenli olarak getiren velilerden Ebru Erol, okul ve merkezdeki eğitimle birlikte çok iyi bir uyum yakaladıklarını belirterek, “Yaklaşık üç yıldır bu eğitimlerden faydalanıyoruz. Hem akademik anlamda hem de sosyal gelişim açısından çocuklarımıza büyük katkı sağladı. Özellikle İngilizce ve matematik derslerinde okul başarılarına yansıyan olumlu etkileri gördük. Kızlarımın gelişimi için çok kıymetli bir destek” ifadelerini kullandı.
 
Zeynep Ergül isimli bir başka veli ise “Kızım ve yeğenlerim merkezlerdeki kurslara uzun süredir katılıyor. Bale, halk oyunları, satranç, gitar gibi çok sayıda branşta eğitim aldılar. Sosyalleşmeleri, özgüvenleri açısından da çok faydalı oldu. Bu hizmetin Manisa’nın tüm ilçelerinde daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Çocuklarımızı bu olanaklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz dönemini verimli ve keyifli bir şekilde geçirebilmesi için açtığı kurslarla onların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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