  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir’in Vetbüs projesi hizmete başladı

Manisa Büyükşehir’in Vetbüs projesi hizmete başladı

Manisa Büyükşehir’in Vetbüs projesi hizmete başladı
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden, sokak hayvanları önemli bir adım daha. Hayata geçirilen Vetbüs projesiyle, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerdeki sokak hayvanlarına mobil hizmet sunulacak. Belediye ekipleri, STK’lar ve muhtarlarla iş birliği yaparak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in söz verdiği Vetbüs projesi, uygulamaya geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi tarafından yürütülen proje, 25 binden az nüfusa sahip ve yasal olarak bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ilçelerdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi ve aşılanmasını sağlayacak. Proje kapsamında STK’lar ve mahalle muhtarları ile iş birliği yapılarak randevu sistemi ile kısırlaştırma ve aşılama hizmetleri sunulacak. Merkeze uzak olan ve bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ilçelerde de hizmet verecek olan Vetbüs’teki operasyon sonrası, ilçe belediyelerinin oluşturduğu doğal yaşam alanlarında hayvanların bakımına devam edilecek. Vetbüs projesi ile daha fazla sokak hayvanına ulaşılması ve onların sağlıklı bir şekilde yaşamalarının sağlanması amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden, sokak hayvanları önemli bir adım daha. Hayata geçirilen Vetbüs projesiyle, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerdeki sokak hayvanlarına mobil hizmet sunulacak. Belediye ekipleri, STK’lar ve muhtarlarla iş birliği yaparak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları gerçekleştirecek.

"Bakımevimize ulaşması güç olan hayvanlarımıza ulaşacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Baş Veteriner Hekimi Faruk Alptekin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in projesi olan Vetbüs gezici mobil kısırlaştırma, tedavi ve aşılama otobüsünün hizmete başladığını belirtti. Alptekin, "Merkezden uzak olup bakım evimize ulaşılması güç olan yerlerde, muhtarlarımızla ve STK’larımızla iş birliği içerisinde randevu sistemiyle hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden, sokak hayvanları önemli bir adım daha. Hayata geçirilen Vetbüs projesiyle, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerdeki sokak hayvanlarına mobil hizmet sunulacak. Belediye ekipleri, STK’lar ve muhtarlarla iş birliği yaparak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları gerçekleştirecek.

Faruk Alptekin, "25 bin nüfusun altındaki ilçelerimizde bakım evi yapma zorunluluğu yasal olarak olmadığı için Vetbüs ile buralara hizmet vereceğiz. Buralarda kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştireceğiz. İlçelerimizden taleplerimiz doğal yaşam alanları oluşturarak operasyon sonrası ilçe belediyelerindeki doğal yaşam alanlarında bakılmaları için teslim edeceğiz. Yine buralara randevu usulü ile otobüsümüzü belli aralıklarla götüreceğiz. Bu şekilde kısırlaştırma seferberliği ilan ederek daha fazla hayvanın kısırlaştırılması sağlanacak. Hayvanların sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden, sokak hayvanları önemli bir adım daha. Hayata geçirilen Vetbüs projesiyle, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerdeki sokak hayvanlarına mobil hizmet sunulacak. Belediye ekipleri, STK’lar ve muhtarlarla iş birliği yaparak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları gerçekleştirecek.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki çeken ifadeler Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki çeken ifadeler Antakya'da 3.9 büyüklüğünde deprem Antakya'da 3.9 büyüklüğünde deprem Gümrük vergisi krizi başladı: Otomotiv devi üretimini süresiz durdurdu! Gümrük vergisi krizi başladı: Otomotiv devi üretimini süresiz durdurdu! Bir oyuncu daha TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı Bir oyuncu daha TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka ÇGHB'nin yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisiyle pozları olay oldu ÇGHB'nin yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisiyle pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak ''Boykot'' anketinin sonuçları açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak ''Boykot'' anketinin sonuçları açıklandı CHP kurultayında işler karışacak: Genel Başkanlık için Özgür Özel'in karşısına 2 rakip çıktı! CHP kurultayında işler karışacak: Genel Başkanlık için Özgür Özel'in karşısına 2 rakip çıktı!
İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu MHP lideri Bahçeli'nin hem yorgunluğu, hem de mutluluğu yüzüne böyle yansıdı MHP lideri Bahçeli'nin hem yorgunluğu, hem de mutluluğu yüzüne böyle yansıdı AK Parti'nin kurucu ismi, eski bakan canlı yayında isyan bayrağını açtı! AK Parti'nin kurucu ismi, eski bakan canlı yayında isyan bayrağını açtı! İşte yeni Türkiye: Düğünde takılan takılar artık ne damadın ne de gelinin! İşte yeni Türkiye: Düğünde takılan takılar artık ne damadın ne de gelinin! Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altından evi olay oldu Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altından evi olay oldu Rekor kırdığı zirveden dönen altın için dikkat çeken tahmin Rekor kırdığı zirveden dönen altın için dikkat çeken tahmin WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var İmamoğlu için tek laf etmeyen Meral Akşener suskunluğunu bu paylaşımla bozdu İmamoğlu için tek laf etmeyen Meral Akşener suskunluğunu bu paylaşımla bozdu Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı! Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı!