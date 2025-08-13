  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir’in Yaz Spor Okullarında 4 bin 500 sporcu sertifikasını aldı

Manisa Büyükşehir’in Yaz Spor Okullarında 4 bin 500 sporcu sertifikasını aldı

Manisa Büyükşehir’in Yaz Spor Okullarında 4 bin 500 sporcu sertifikasını aldı
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki yaz spor okulları, düzenlenen sertifika töreni ile kapanışını yaptı.

Basketbol, cimnastik,  hentbol, satranç, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında eğitim gören 4 bin 541 kursiyer, tamamladıkları kursların ardından düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, “Manisa bir spor kenti. Çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bu potansiyelinin farkındayız” dedi.

Geleceğin sporcularını yetiştirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bir genç nesil için spora yönelmelerine katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yaz spor okulları kapanışını düzenlediği sertifika töreni ile gerçekleştirdi. 2 dönem halinde 4 bin 541 genç sporcunun sertifika aldığı törende hem genç sporcuların emekleri taçlandı hem de aileler gurur dolu anlar yaşadı. Törene; Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetkilileri, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

“Manisa Bir Spor Kenti”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, konuşmasına merhum başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun, Ferdi Zeyrek’in spor vizyonuyla yükselttiği bayrağı daha da yukarı taşımak için azimle çalıştığını söyleyen Aydın, “Öncelikle burada muazzam bir spor vizyonu olan kendisi de sporcu olan, Ferdi Başkanımızı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum” dedi.

Manisa’nın spor potansiyelinin farkında olduklarını belirten Aydın, “Son 2 yaz döneminde 10 binden fazla öğrenciye ayrıca portatif havuzlarla 6 binden fazla çocuğa yüzme öğreterek, sporla buluşturan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüze ve yine Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Manisa bir spor kenti. Manisa’nın potansiyeli var. Çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bu potansiyelin farkındayız. Sporcularımızın sayıları her yıl artacak. 5 yılın sonunda 60 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturacağız. Profesyonel branşlarda da Türkiye’nin her yerinde, yurt dışında da başarılar elde edeceğiz. Vizyonumuz bu. Bunu hep birlikte başaracağız. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.  

Sporculara Sertifikaları Verildi

Yapılan konuşmanın ardından yaz dönemi kurslarını bitiren öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Kursları bitirerek geleceğin sporcuları olma potansiyeli taşıyan genç sporcular aldıkları sertifikalar ile hem kendileri sevindi hem de aileleri gururlandı. Çocuklara sertifikaları törene katılan protokol üyeleri tarafından verilirken, sertifika töreni sonrasında çekilen hatıra fotoğrafı ile başarıları ölümsüzleştirildi.

 

 

 

 

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kıskançlık krizine girdi; aracın kaputuna yattı! Kıskançlık krizine girdi; aracın kaputuna yattı! Mersin'de 3 ayrı noktada orman yangını çıktı; 3 mahalle boşaltıldı Mersin'de 3 ayrı noktada orman yangını çıktı; 3 mahalle boşaltıldı Pegasus'tan yeni ucuz bilet kampanyası Pegasus'tan yeni ucuz bilet kampanyası Uzman isimden Borsa İstanbul için dikkat çeken tahmin Uzman isimden Borsa İstanbul için dikkat çeken tahmin CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilenlerin kayıtları Kayıtları YÖKSİS'ten silindi İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilenlerin kayıtları Kayıtları YÖKSİS'ten silindi Togg'un sedan modeli T10F yola çıkıyor! Satış tarihi resmen açıklandı Togg'un sedan modeli T10F yola çıkıyor! Satış tarihi resmen açıklandı SGK'dan yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon müjdesi! SGK'dan yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon müjdesi! İstanbul'da kan donduran işkence: Yaşananlara inanamayacaksınız! İstanbul'da kan donduran işkence: Yaşananlara inanamayacaksınız! Anlaşma sağlandı! Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşma sağlandı! Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Süper Lig'de ilk haftadan şampiyonluk oranları değişti Süper Lig'de ilk haftadan şampiyonluk oranları değişti YAŞ'ta görev süresi uzatılan Tümgeneralden çok sert mesaj! YAŞ'ta görev süresi uzatılan Tümgeneralden çok sert mesaj! Terörsüz Türkiye süreci komisyonunun tutanakları ortaya çıktı Terörsüz Türkiye süreci komisyonunun tutanakları ortaya çıktı UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e jet soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e jet soruşturma Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar artıyor, bir yanda fırtına diğer yanda ise yağmur var! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar artıyor, bir yanda fırtına diğer yanda ise yağmur var! Emlakçıya cinayet işlediğini söyleyip ortadan kayboldu Emlakçıya cinayet işlediğini söyleyip ortadan kayboldu Türkiye'nin en büyük göllerinden biri daha yok oluyor! Türkiye'nin en büyük göllerinden biri daha yok oluyor! ''Yeşil altın''da zorlu mesai başladı: Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! ''Yeşil altın''da zorlu mesai başladı: Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL!