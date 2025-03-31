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Manisa Büyükşehir’in Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Manisa Büyükşehir’in Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yaşanabilir ve güvenli hale gelmesi amacıyla 17 ilçede yol genişletme, dolgu ve temel malzemesi serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yol güvenliğini arttırmayı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Manisalıların daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Manisa’nın 17 ilçesinde halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda yol genişletme, dolgu ve temel malzemeleri serimi çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes, Kırkağaç, Soma ile Şehzadeler ilçelerinde yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Demirci ve Turgutlu’da ise yol genişletme ve dolgu malzemesi serimi yapıldı. Saruhanlı’ya bağlı Paşaköy Mahallesi Çevre Yolu’nda asfalt yama çalışması yürütülürken Gördes’te de yol genişletme ve hendek tamir çalışmaları gerçekleştirildi.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde yol güvenliğini ve konforunu artırmak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Manisalıların daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için ekiplerimiz sahada çalışıyor. Şehrimizin dört bir yanında yol standartlarını yükseltmek ve hemşehrilerimizin konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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