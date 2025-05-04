  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa İtfaiyesi'nden öğrencilere yangın güvenliği eğitimi

Manisa İtfaiyesi'nden öğrencilere yangın güvenliği eğitimi

Manisa İtfaiyesi'nden öğrencilere yangın güvenliği eğitimi
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklarda yangın güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirdi. Düzlen, Siyekli, Yenice, Osmancalı, Pelitalan ve Maldan’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen eğitimlerde toplam 556 öğrenciye ulaşıldı.

Temel itfaiyecilik bilgileri ve meslek tanıtımının yapıldığı eğitimlerde, öğrencilere olası yangın anlarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterilirken yangın ve doğal afet durumlarında doğru ihbarın nasıl yapılacağı da öğrencilere öğretildi. İtfaiye araçlarını yakından inceleme ve ekipmanları tanıma fırsatı bulan öğrenciler, itfaiyecilere merak ettikleri soruları yönelterek hem eğlendi hem öğrendi.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin küçük yaşlarda yangın bilincinin kazandırılması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer eğitim programlarının önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceğini belirtti.

text-ad
Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı! Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı! ''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı ''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı Fıkra değil gerçek: 3+1 diye aldığı daire 1+1 çıktı! Fıkra değil gerçek: 3+1 diye aldığı daire 1+1 çıktı! Skandal! Yandaş gazeteci Özgür Özel'e saldırıyı övdü! Skandal! Yandaş gazeteci Özgür Özel'e saldırıyı övdü! Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu Bahçeli'den şaşırtan ''Özgür Özel'' açıklaması Bahçeli'den şaşırtan ''Özgür Özel'' açıklaması Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı
Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün 2 çocuğunun katili olan suç makinesi nasıl serbest kaldı? Bakan Tunç'tan tepkilere yanıt 2 çocuğunun katili olan suç makinesi nasıl serbest kaldı? Bakan Tunç'tan tepkilere yanıt İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu