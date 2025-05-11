Manisa Şehir Tiyatrosu’ndan ''Koca Nasrettin''e Prömiyer

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunun altıncı ve son oyunu olan "Koca Nasrettin" ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyerde, tarihi bir çınar gibi kökleri tüm dünyayı sarmış halk filozofu Nasrettin Hoca'nın hayatı sahneye taşındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonun son oyununda, kültürümüzün önemli figürlerinden Nasrettin Hoca’nın hayatını sahneye taşıyarak Uğur Mumcu Sahnesi’ni dolduran izleyicilere, unutulmaz anlar yaşattı. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir atmosfer yaratan gösteri, büyük ilgiyle izlendi. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Kaan Şensoy’un yönettiği, Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu’nun katkılarıyla hazırlanan tek kişilik oyunda Selim Can Doğancı’nın performansı ayakta alkışlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ın da izlediği Koca Nasrettin oyunu, hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çeken unsurlarıyla dikkat çekti. Nasrettin Hoca'nın mizah dolu fıkralarını ve zekice yanıtlarını sahneye taşıyan oyun, izleyicilere sadece kahkaha değil, aynı zamanda insanlık halleri üzerine düşünceler de sundu. Seyirciler, gösteri boyunca hem eğlendi hem de Nasrettin Hoca’nın yaşamından çıkarılabilecek derslerle buluştu. Genel Sekreter Deste, kentin kültürel zenginliğini artırmak ve sanatın toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, toplumun her kesimine ulaşarak, sanatı daha geniş kitlelere yayma misyonu ile çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Altı Farklı Oyunla İzleyici İle Buluştu

Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, prömiyer sonrası yaptığı açıklamada, “Bu sezonun son oyununu sahneledik. Sezon başından bu yana altı farklı oyunla Manisa’da bir rekor kırdık. Her oyunumuzu büyük bir emek ve sevgiyle hazırladık. Çünkü yaptığımız her şey Manisa için, sanatsever hemşehrilerimiz için. Destekleri için başta Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mimar Ferdi Zeyrek olmak üzere Genel Sekreterimiz Burak Deste’ye, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz’e, oyunu izleyerek bizi onurlandıran İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’a teşekkür ediyorum” dedi.

Afiş tasarımı Dila Katlan Candan’a, kostüm uygulamaları Gülçe Karayel Ataklı’ya, ses uygulamaları Murat Yavuz’a, ışık uygulamaları Aykut İlgüz’e, ışık tasarımı Ömer Sofu’ya, dekor ve kostüm tasarımı Feyza Tatar’a ait oyunda asistanlıkları Gözde Akgün, Aleyna Yanaşmaz ve Ayşegül Ergüler üstlenirken yönetmen yardımcılığını ise Emel Adıyaman yaptı. Koca Nasrettin oyunu, 16 ve 30 Mayıs tarihlerinde yeniden Manisalı sanatseverlerle buluşacak. Gösterimlerin biletleri Biletinial platformu üzerinden temin edilebilir.