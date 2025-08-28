Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşım ücretsiz

  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki araçları (kırmızı otobüsler) ücretsiz olarak kullanabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulusal bayramlarda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Gün boyu sürecek çeşitli etkinlikler ile kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Manisa’da vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her bayram olduğu gibi bu büyük bayramda da vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini söyledi. Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu büyük bayramda, vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ve MANULAŞ bünyesindeki otobüslerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm halkımıza ücretsiz hizmet verecektir” dedi. 
 

