Manisa'da 8 Mart'a Özel Anlamlı Sergi Açılışı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak “Hayatın İçinde Kadın Fotoğrafları” ve “Kadının Rengi” adlı iki önemli serginin açılışını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiler, büyük ilgi gördü.

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFSOD) iş birliğiyle hayata geçirilen sergide, Nazmi Akçay'ın “Hayatın İçinde Kadın Fotoğrafları” ve Gizem Tarım'ın “Kadının Rengi” adlı eserleri sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın da katıldı. Açılışta, Aysel Gürel'in 11 yaşında evlendirilen Ünzile adlı kız çocuğunun dramını anlatan “Ünzile” şarkısı seslendirildi. Bu anlamlı performans, serginin temasına duygu kattı. Sergideki eserlerin yaratıcıları Nazmi Akçay ve Gizem Tarım, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve etkinliğe katılanlara eserleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sanatçılar, eserleriyle kadının toplumdaki yerini, yaşadığı zorlukları ve gücünü vurguladıklarını ifade etti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı sergiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların sesine ve mücadelesine dikkat çekmeyi amaçladı.