Manisa'da Ahmet Bedevi Mahallesi’nde Altyapı Sorunu Çözülüyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi’nde yıllardır yaşanan altyapı sorunları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla sona eriyor. Mahallede özellikle yağışlı günlerde yaşanan su baskınlarına karşı başlatılan yağmur suyu hattı çalışmasında sona yaklaşıldı.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşendi ve 60 adet ızgara imalatında son aşamaya gelindi. Çalışmalar tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşledi Daire tarafından yol düzenlemesi de yapılacak. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, “Ahmet Bedevi Mahallesinin yeni yerleşim alanlarındaki yağmur suyu altyapı eksikliklerini tamamlıyoruz. Bu bölgelerde özellikle kış aylarında oluşan su baskınları nedeniyle merhum Ferdi Başkan’ımızın öncülüğünde başlattığımız çalışmaya Besim Başkan’ımızın direktifleriyle ara vermeden devam ediyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptık. Tüm çalışmayı kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Artık son aşamaya geldik. Amacımız altyapı eksikliklerini gidererek, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak ve mağduriyetleri en aza indirmek” dedi.

“Yağışlı havalarda vatandaşlar dışarı çıkamıyordu”

Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, “Yağmur yağdığı zaman burada yaşayan vatandaşlarımız dışarı bile çıkamıyordu. Yağmur suyu hattı çalışması çok önemli. 1,5 aydır burada çalışma yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nden çok memnunum. Merhum Ferdi Başkan’ımız söz vermişti, yeni Başkanımız Besim Dutlulu’ya da çalışmaları aynı şekilde sürdürdüğü için teşekkür ediyorum, görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Altyapı yetersizdi, yapılan çalışma önemli”

Mahalle sakini Abdüsselam Kaçmaz, “20 yıldır bu mahallede oturuyorum. Yıllardır da altyapı sorunumuz vardı. Buranın altyapısı yapılırken 50 ev vardı, ama şimdi 600’e yakın ev var. Doğal olarak da mevcut altyapı yetersiz kalıyordu. Yağmur yağdığı zaman kanalizasyon hatlarında taşma meydana geliyordu. Altyapı sorunumuzu giderilirse çok mutlu olacağız” dedi.



Mahalle sakini Esat Bozkurt da “Mahallemizde yağmur yağdığı zaman altyapıda sıkıntı olduğundan taşkın meydana geliyordu. Yağmur suyu hattı çalışmaları sorunları çözecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.