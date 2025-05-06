Manisa’da baharın gelişi Hıdırellez şenliği ile kutlandı

Baharın gelişi ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Hıdırellez, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği şenlikte coşkuyla kutlandı. Manisalıların Hıdırellez coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayıp dilek tuttu. Başkan Zeyrek, üzerine, “Hak, hukuk, adaletin herkese eşit olduğu, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ülkede yaşamak ve yaşatmak istiyorum’ yazılı notunu dilek ağacına astı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir coşkuya sahne oldu. Baharın gelişi ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Hıdırellez, Manisalıların yoğun katılımıyla kutlandı. Hıdırellez Şenliği’ne Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar ve Ulaş Aydın da katıldı. Dans gösterileri ve halaylarla renklenen meydanda, Manisalılar dilek ağacına umutlarını, dileklerini ve güzel niyetlerini dualarla birlikte astı. Manisalılar, gerçekleştirilen programla Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadı. Yurttaşların coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, meydanda Hıdırellez ateşini yaktı.



Meydandakilere seslenen ve dostluğun, kardeşliğin, beraberliğin, umudun en büyük temsilcisi olan Hıdırellez’de birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Hıdırellez demek, birliktelik demektir. Doğanın, baharın müjdecisidir ve umudun temsilcisidir. Hepimiz dilek ağacına umutlarımızı, isteklerimizi, niyetlerimizi gönlümüzü açarak dualarla birlikte asacağız. Benim de bir dileğim var. Ben de artık ülkemde adaletin herkese eşit bir şekilde tecelli ettiği, hukukun her daim herkese eşit bir şekilde davrandığı ve her şeyden önemlisi sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir ülkede yarınlarımızı yaşatacak bir Manisa’yı hep birlikte inşa etmeyi diliyorum. Manisa’mdaki 1,5 milyon kişi, benim büyük ailem o kadar çok mutlu olsunlar, yüzleri devamlı gülsün, gözleri ışıl ışıl olsun ki hep birlikte evlatlarımıza daha iyi yaşanılabilir bir Manisa’yı birlikte inşa edelim. Bu Manisa’yı inşa etmek için 13 ay önce sizlerle birlikte baharı müjdelemiştik. Baharı sizlerle birlikte getirmiştik, umudu sizlerle birlikte yaşatmıştık. Bana, yarınlarımıza daha yaşanılabilir bir Manisa’yı yönetmek için verdiğiniz güvenoyundan dolayı hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



Gece gündüz demeden daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Zeyrek, “Bugün hem dilek ağacına hem evlerinizin balkonuna, camların önüne koyacağımız tüm dilekler yüce rabbim tarafından tez zamanda kabul olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bugün burada müzik var, eğlence var, dans var, neşe var. Hüzün yok. Hiçbir zaman Manisa’mın üzerinde hüzün olmasın, yüzlerimiz hep gülsün” diye konuştu.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, konuşmasının ardından Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Sonrasında dilek ağaçlarının olduğu alana geçen Başkan Ferdi Zeyrek, üzerine ‘Hak, hukuk, adaletin herkese eşit olduğu, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ülkede yaşamak ve yaşatmak istiyorum’ yazılı notunu dilek ağacına astı.