Manisa'da büyük coşku! Mansur Yavaş: ''Huzur, bereket gelecek, yolsuzluk, israf gidecek''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa’da halkla buluştu. Yavaş, “Eğer bu ülkede gençler hayal kuramaz hale geldiyse bu yolsuzlukları yapanların yüzündendir. Hep bana hep bana diye diye memleket bitiyor. En büyük zararı ülkemize verdiler. Bu nedenle değişikliğe ihtiyaç var. Millet İttifakının tüm belediyelerine nasıl değiştikten sonra huzur, bereket geldiyse yolsuzluk ve israf ortadan kalktıysa sıra güzel ülkemize geldi” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesi Türkiye’yi il il gezmeye devam ediyor.

Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Manisa’da vatandaşlarla bir araya geldi.

“SİSTEMİN BİR AN EVVEL DEĞİŞTİRİLMESİ LAZIM”

Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşlara seslenen Yavaş, “Sevgili Manisalılar ikinci kez merhaba hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kısa bir süre önce burada sizlerle buluştuk. Millet İttifakının bütün bileşenleri yine buradaydı. Bugün tekrar bir araya geldik” dedi.

“Seçime gidiyoruz ama maalesef seçimden başka her şeyi konuşuyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, “Gündem sürekli değişiyor konuşulmayan tek şey insanların fakirliği, mağduriyeti, işsiz gençler, esnaf bunlar konuşulmuyor. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bu sistemi ortaya çıkaran 2018’deki anayasa değişikliğidir. ‘Ben tek başıma Türkiye’yi uçuracağım, her şeyi yapacağım 2023’te milli gelirimiz 25 bin dolar olacak Türkiye uçacak’ diye geldiniz daha çok yetki istediniz ama o güç sizi bu hale getirdi. Koalisyon bitecek dediniz koalisyonun babası var şu an babası. Hiçbir şey dinlemediler sürekli olarak kendilerini haklı gördüler. Zamanında Esad’la görüşseydiniz ülke bu kadar mülteci deposu olmazdı değil mi? Bu getirilen sistemin bir an evvel değiştirilmesi lazım. Sistemin değişmesi yönünde herkes bir şekilde oyunu kullanıyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN AZARLAMASINI İSTEMİYORUM”

Yavaş atılan iftiralara cevap vererek, şöyle konuştu:

“Şu anda HDP bizim rakibimiz aynı seçime giriyor. PKK ile aynı görüşe sahip HÜDAPAR içlerinde. Beraber gidiyorsunuz seçime… Bayrakla derdi olan, PKK ile aynı görüşe sahip HÜDAPAR ile birlikte seçime gidiyorsunuz. Üç kez pişmanlık yasası getirdiler çünkü çözüm sürecinde onu istiyorlardı. Terör örgütü kurucularının da bir kez de olsa pişmanlık yasasından yararlanması için hükümet üç kez Meclise tasarıyı gönderdi. Üç kere teşebbüs ettiler kamuoyunun tepkisinden geri almak durumunda kaldılar. Bebek katili başta olmak üzere kan döken teröristlerin hiçbirisini cezaevinden çıkarmaya hiçbir Allah’ın kulunun ne gücü yeter ne de cesaret edebilir mecliste hiç kimse buna izin vermez. Yarın ihtiyacınız olursa siz çıkarırsınız. Tıpkı Ankara seçimlerinde PKK’lılar sayaç okuyacak diye bize attığınız iftira gibi… İstanbul seçiminde de 33 askerimizi şehit etme planı yapan azmettirici Osman Öcalan’ı televizyona çıkarıp ‘İmamoğlu’na oy vermeyin AK Partiye Binali Yıldırım’a oy verin’ diye getiren siz değil misiniz? O koltukta oturmak için her türlü iftira atılır. Gerekirse şeytanla bile işbirliği yapılır, papaz elbisesi bile giyilir öyle mi? Bizim bir tek derdimiz var. Her gün televizyonlarda insanların aşağılanmasını istemiyoruz. Gençlerin azarlamasını istemiyorum. Herkese akıl verip şöyle yaşayın böyle yaşayın denmesini istemiyoruz.”

Şu anki iktidarın neden kaybetmek üzere olduğunun da altını çizen Yavaş, “Bu gençler o kadar güzel yetişti ki hepsi bize akıl verecek duruma geldi hala gençlere akıl vermeye çalışıyoruz. Gençler haklı olarak bu ülkede başkalarının çocukları gibi, iktidardakilerin çocukları gibi iş beklenti içerisine giriyorlar. İyi bir gelecek hayali kuruyorlardı. Baktılar ki şimdi okuyorlar başarılı olup olmamasına bakmadan hangi mezunların işe girip girmeyeceğini pekâlâ biliyorlar. Çünkü torpili olan iktidara yakın herkes iş bulabiliyor diğerleri bulamıyor. Artık bunun değişmesi lazım herkesi kucaklayan iktidara ihtiyaç var. Biz gidersek şu olur diyorlar… Biz olmazsak Ankara Belediyesi batar diyorlardı neden yolsuzlukları örtmek için. Oğlunun birine televizyon birine Spor kulübü almış Ankara halkının parasını har vurup harman savuruyor. Birileri ile işbirliği yapıyor. Bunu bırakmak istemiyorlar, bunu bırakmamak için de şimdi olduğu gibi iftira atacaklar” diye konuştu.

“EN BÜYÜK ZARARI ÜLKEMİZE VERDİLER”

Yavaş, 14’nden sonra her şeyin çok güzel olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bu ülkede gençler hayal kuramaz hale geldiyse bu yolsuzlukları yapanların yüzündendir. Hep bana hep bana diye diye memleket bitiyor. Milleti ahlaksız görüp ahlaksızlık taslamaya başladılar. Bir de bize ahlak dersi veriyorlar. Sizin bayrakla da ezanla da alakanız yok. Neden derseniz namuslu Müslümanın ağzından kötü laf çıkmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. Biz Türkiye’de 85 milyon insanı da, oy kullanacak 65 milyon seçmeni de Türk milletinin şerefli birer ferdi olarak görüyoruz. Oy versin vermesin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Bize düşen oy vermeyenlerin de oyunu almak. Toplumun yüzde 55'ini 60'ını terörist yapmayı nasıl başardınız? Bu laflar yolsuzlukların kılıfı haline geldi. Hiçbir sözü kabul etmiyoruz ama aynı sözlerle hitap etmiyoruz. Meşhur bir söz var 'Rakibinize benzerseniz kaybedersiniz’ diye. Onlar gibi olmayacağız. Okullar, camiler siyasete alet edildi. Cenneti vaat ediyoruz dediler, hepimize cehennemi yaşatıyorlar. İktidar yöneticilerinin çoğu 20 yıl önce neredeydi, şimdi nasıl yaşıyorlar? Aynı yaşantı vatandaşta var mı? Siz bu dünya malına esir olmuşsunuz, bu dünyayı da öbür dünyayı da kaybetmişsiniz. Serveti inandığınız dava için kullansaydınız bugün bu kadar fakirlik olmazdı. Kendilerini dindar başkalarını dinsiz gördükleri için kaybettiler. En büyük zararı ülkemize verdiler. Bu nedenle değişikliğe ihtiyaç var. Millet İttifakının tüm belediyelerine nasıl değiştikten sonra huzur, bereket geldiyse yolsuzluk ve israf ortadan kalktıysa sıra güzel ülkemize geldi. Denenmişi tekrar denemenin bir anlamı yok. Mevsimlik vatanseverleri Allah'la baş başa bırakın, bu işi birinci turda bitirelim.”

AKŞENER: “ÜLKEYİ YÖNETECEK DURUMDA DEĞİLLER”

Yavaş’ın ardından sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de şu açıklamalarda bulundu:

“Seçmen velinimettir. Millet patrondur. Elbette siz isterseniz, bir oy Kemal'e bir oy Meral'e verilirse 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ben de başbakan olacağım demektir. Böyle sesleniyorsunuz ama birilerinin sinirlerini laçka etti. İlaç kullanıyorlar, ilaç. Biri çıktı dedi ki 'kazanırlarsa FETÖ kazanır.' Ama onlar zamanında FETÖ'yü övüyordu. Onlar 'hocaefendi' derdi. Uzun uzun överlerdi. Ne ara o cıvık cıvıklıkta FETÖ düşmanı oldun? Biri de diyor ki 'kazanırlarsa şampanya patlatacaklar ama biz kazanırsak tertemiz alnımız seccadeye değecek.' Kadınlar öldürüldüğünde, kadınlar tecavüz edildiğinde, 82 puanla atanamayanların döneminde, kul hakkının yenildiği dönemde senin alnının neresi tertemiz? Kapkara alnınız, kapkara… Asayişimizden sorumlu adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Biz kazanırsak erkeklerle erkekler evlenecekmiş ama fantezide sınır yok. Erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları muayene edip tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller. Bir tanesi var, yaşlı başlı abi, İstiklal Marşı'nı kâğıttan okudu, belki görmemiştir size vatan düşmanı dedi. Kendileri de istiklal mücadelesi veriyormuş. İlk defa bu kadar rezilliklerle seçime gidiyoruz. Sinan Ateş'in azmettiricileri bulunacak, hesap sorulacak.”