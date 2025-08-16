  1. Anasayfa
  4. Manisa'da Büyükşehir, Soma’da Sıcak Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışması ile vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etme imkanına kavuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını tamamladı. Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerindeki sıcak asfalt çalışmalarını Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın yerinde takip etti. Yapılan asfalt çalışmasında 2 bin tona yakın serim yapıldı.

“Vatandaşlarımızın mutluluğu için buradayız”

Çalışmaları yerinde inceleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, “Yol sorunu Soma için önemli bir sorundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma merkezde bulunan Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerimizde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Ben bu çalışmaların hayata geçmesi sebebiyle öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Besim Dutlulu’ya, Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum. Soma ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçemizdeki yolları parke taş, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak halkımızı hak ettiği konfora kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın mutluluğu için buradayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyorum” dedi.

“Asfalt çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz”

Manisa’nın 17 ilçesinde ihtiyaç duyulan her noktada asfalt çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Uzun yıllardır çözüm bekleyen yol sorunlarına artık hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Soma ilçemizin Nazım Yavuz Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimiz ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Manisa’mızın 17 ilçesinde ihtiyaç duyulan her noktada asfalt çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz. Soma’da gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmamızın Soma halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“2 Caddede Yaklaşık 2 bin Ton Asfalt Kullanılacak”

Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, “2 caddede 2 bin tona yakın asfalt serimi ile yaklaşık 700 metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. Herkese kazasız belasız iyi yolculuklar diliyoruz” diye konuştu.

“Şahsım ve Mahallem Adına Teşekkür Ediyorum”

Muhtarlık görevine başladığı zaman Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile ilgili dilekçelerin olduğunu hatırlatan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın, “Gerçekten bu cadde çok eskimiş, yapısı bozulmuş ve yenilenmesi gereken bir caddeydi. Bu cadde üzerinde 2 ilkokul, balık hali ve katlı pazaryeri güzergahında bulunuyor. Caddenin yenilenmesiyle ilgili çok şikayetler alıyordum. Bununla ilgili Büyükşehir ve Soma Belediyesi’ne dilekçeler yazdım. Bugün Büyükşehir Belediyesi’nden ekipler sıcak asfalt yapmak için başladıkları çalışmaları tamamladılar. Şahsım adına ve mahallem adına Besim Başkanımıza ve Sercan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

