Manisa'da ÇKSM Öğrencileri Zorlu PSM’de Cumhuriyet’in Büyüleyici Hikayesini İzledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde (ÇKSM) eğitim gören 50 çocuk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) “1923” müzikaliyle Cumhuriyet’in büyüleyici hikayesine tanıklık etti. Minik öğrenciler, Zorlu Holding’in jestiyle, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak sahnelenen bu unutulmaz gösteriyi yerinde izleme şansı buldu. Hem çocuklar hem de velileri, İstanbul’da geçirdikleri bu anlamlı günde eşsiz

Bu özel deneyimin temelleri, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Yüngül’ün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i ziyaretinde atıldı. Görüşme sırasında Yüngül, Zorlu Holding ve grup şirketlerinin Cumhuriyet’in 100. yılı anısına hayata geçirdiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM yapımcılığında sahnelenen “1923” müzikalinden söz etti. Başkan Zeyrek’in, belediye bünyesindeki Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nde eğitim gören çocuklardan bahsetmesi üzerine, Yüngül, çocukları bu anlamlı gösterime davet etti.

Unutulmaz Bir Deneyim Yaşadılar

ÇKSM’de eğitim alan 50 çocuk ve velileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla İstanbul’a giderek Zorlu PSM’de Cumhuriyet’in kuruluş öyküsünü sahneye taşıyan müzikali izledi. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında kaybolan dört arkadaşın, bir anda kendilerini Bandırma Vapuru’nda bulmalarıyla başlayan hikayenin sahnelendiği müzikali izleyen çocuklar, hem sanatla buluşma hem de tarihi süreci sahne üzerinden izleme fırsatı buldu.

Zorlu Holding ve Yüngül’e Teşekkür

Başkan Ferdi Zeyrek, “Çocuklarımızı hem sanatla buluşturmak hem de Cumhuriyet bilincini pekiştirmek bizim için çok değerli. Zorlu Holding’in bu jesti, onların hayatında derin izler bırakacak. Sosyal sorumluluk anlayışının ve iş birliğinin en güzel örneğini yaşadık. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Sayın Ömer Yüngül’e ve Zorlu Holding’e teşekkür ediyorum” dedi.