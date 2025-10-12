  1. Anasayfa
Manisa'da Dünya Kız Çocukları Günü’nde Farkındalık Oluşturuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda stant kuruldu. Stantta minik öğrencilere ve ailelerine günün anlamına yönelik broşürler ve hediyeler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmaları için farkındalık etkinliği düzenledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel gerçekleştirilen etkinlikte ‘Tabuları Yıkalım’ sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda stant kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan standı ziyaret eden minikler ve ailelerine broşürler ve güne özel hazırlanan hediyeler verildi. Güne özel olarak verilen bilgilerle de farkındalık oluşturuldu.

“Çocuklar Bizim İçin Çok Değerli”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da dediği gibi çocuklar bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu sebeple bu özel günde farkındalık oluşturmak istedik. Bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Dünya Üzerindeki Milyonlarca Kız Çocuğu Pek Çok Hayal Kuruyor”

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özatay, “Bugün dünya üzerindeki milyonlarca kız çocuğu pek çok hayal kuruyor. Bu hayallerine ulaşmak üzere onlara destek olmak, onlarla birlikte olmak, onların istediklerini başarabilecekleri kuvvetin kendilerinde olduklarını göstermek üzere bir aradayız. Büyükşehir Belediyemiz çok güzel bir etkinlik hazırlamış, biz de destek olmak için geldik” diye konuştu.   

“Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun”

Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Ayhan, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü bizim için çok önemli. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Etkinliğe Katılmaktan Memnuniyet Duyuyoruz”

Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Elif Erva Demirbağ ise, “Bugün burada 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla toplandık. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenlendi. Biz de bu etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

