Manisa'da Genç Kadınların Meslek Eğitimleri Devam Ediyor

Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde genç kadınların istihdamına yönelik düzenlenen ‘Hem İşte Hem Eğitimde’ programının 4. mesleki eğitimi başladı.

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı eğitim iş birliği protokolü kapsamındaki süreç devam ediyor. Eğitimde işbirliği protokolü ile iş hayatında yerini almamış 18-30 yaş arasındaki kadınlara verilecek mesleki eğitim ile istihdama katılımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Eğitim programında 10 kadın kursiyer CNC operatörlüğü alanında Mostem - Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim alıyor.

Genç kadınların program kapsamındaki 4. mesleki eğitimleri başlarken Cevdet İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elibirler, Genel Sekreter Ecem Argüden, Program Sorumlusu Zeynep Seda Soylu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ural Sevener ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimler Şubesi’nden Ayşe Şen ile Vildan Gündoğdu, kursiyerleri ziyaret ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

Eğitim 7 Eylül’de Tamamlanacak

Kadınların iş hayatında önünün açılmasının hedeflendiği eğitim programında kursiyerler hem teorik hem pratik konularda desteklenerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor. CNC operatörlüğü alanında 30 Temmuz’da eğitimlere başlayan 10 kadın kursiyer, 7 Eylül’de programı tamamlamış olacak.