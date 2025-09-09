Manisa'da Göletler Temizleniyor, Kapasiteleri Arttırılıyor

Üreticilere ve hayvan yetiştiricilerine desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan hayvan içme suyu (HİS) göletlerindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yunusemre ilçesi Pınarköy Mahallesi’ndeki gölette yapılan çalışma ile hem hayvanlar sağlıklı suya ulaşıyor hem de olası bir durumda yangın helikopterlerinin su alımı için olanak oluşuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki çiftçiler ile hayvan yetiştiricilerinin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen HİS göletlerinin bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Son olarak Pınarköy Mahallesi’nde başlatılan temizlik çalışmalarıyla, gölet tabanında biriken balçığın temizlenmesi ve su tutma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede hem besi hem de yaban hayvanları suya daha rahat ulaşacak ayrıca yağmur ve kar sularının daha fazla tutulmasına olanak sağlanacak. Böylece gölette daha uzun süre temiz su depolanması mümkün olacak.

“Besi Hayvanlarına Temiz ve Sağlıklı İçme Suyu Sağlıyoruz”

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, “Bu göletler kazı tipi olup, yağmur suyu hasadı yöntemiyle su biriktiriyor. Kış aylarında yağan yağmurlar ve eriyen karlar göletlerde depolanıyor. Bu sayede besi hayvanlarına sağlıklı içme suyu temin ediyoruz. Aynı zamanda yaban hayvanları da bu sulardan faydalanabiliyor. Olası bir yangın durumunda ise söndürme helikopterleri için su temini bu göletlerden sağlanabiliyor. Dolayısıyla göletlerimiz hem çevresel hem de hayati açıdan büyük önem taşıyor. Yapılan temizlikle su depolama hacmini artırıyoruz. İl genelindeki 17 ilçemizde bu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Üreticilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle Muhtarı Şanlı’dan Teşekkür

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten Pınarköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Şanlı, “Bu göletleri hem hayvanlarımızın suya kolay ulaşması hem de yangın durumlarında itfaiye ekiplerinin kullanabilmesi için aktif şekilde kullanıyoruz. Yapılan temizlik çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve görevli personele teşekkür ederiz” diye konuştu.

Pınarköy Mahalle sakini Metin Sıva ise, “Köyümüzdeki hayvanların faydalanabilmesi için göletimizde temizlik çalışması yapılıyor. Hayvanlarımızın göletteki balçığa batmaması için yapılan bu çalışma gerçekten çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.