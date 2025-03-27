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Manisa'da ''İtiraz Ediyorum'' oyunu büyük ilgi gördü

Manisa'da ''İtiraz Ediyorum'' oyunu büyük ilgi gördü
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Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey gibi filmlerle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde ‘İtiraz Ediyorum’ adlı tek kişilik gösterisini gerçekleştirdi. Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle sahnelenen oyuna büyük ilgi gösteren sanatseverler, kahkaha dolu ve eğlenceli bir gece geçirdi.

Manisa’nın kültür, sanat kenti olması için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müfit Can Saçıntı’yı “Dünya Tiyatrolar Günü” için Manisalılarla buluşturdu. Gösteriye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman, Manisa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Basın Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz katıldı. Saçıntı’nın sahnelediği ‘İtiraz Ediyorum’ adlı tek kişilik gösteriye Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Saçıntı, gün içinde yaşadığımız olaylardan, ekonomik ve politik konulara kadar birçok konuda mizahi eleştiriler taşıyan oyunuyla unutulmaz bir gece yaşattı. Gösteri öncesi sahne alan Müzisyen Derman Çinkılıç da şarkıları ve müzikal gösterisiyle büyük beğeni kazandı.

Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey gibi filmlerle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde ‘İtiraz Ediyorum’ adlı tek kişilik gösterisini gerçekleştirdi. Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle sahnelenen oyuna büyük ilgi gösteren sanatseverler, kahkaha dolu ve eğlenceli bir gece geçirdi.

“Büyük mutluluk duyuyoruz”

Muhteşem bir akşam geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, “Değerli sanatçımızı ağırlamaktan ve sanatı Manisalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ferdi Zeyrek Başkanımız, Ramazan programı nedeniyle burada olamadı. Kula’da yaklaşık bir buçuk saat mesafede. Selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletti sizlere. Muhteşem bir akşam yaşattınız. Ruhumuz okşandı. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. En çok da Manisalılara teşekkür ediyoruz bu muhteşem akşam için” dedi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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