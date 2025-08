Manisa’da kimse yalnız değil; Büyükşehir’den engelli yurttaşa destek

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve yaşadığı zorluklar nedeniyle haberlere konu olan engelli yurttaş Gökhan Bürelli’ye, Manisa Büyükşehir Belediyesi kısa sürede yardım eli uzattı. Bürelli’ye erzak, beyaz eşya, televizyon, çekyat desteği sağlanırken bir yıllık kirası da karşılanacak. Bürelli, yapılan yardım ve destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Gökhan kardeşimizin yaşadığı zorlukları görünce hemen harekete geçtik. Bu şehirde kimsenin kendini yalnız hissetmemesi ve ihtiyaç duyduğu her alanda dertlerine derman olmak için çalışıyoruz” diyerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurguladı.



Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi’nde tek başına yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Gökhan Bürelli, geçimini engelli maaşı ve sosyal yardımlarla sürdürüyor. Evinde ciddi eksikler bulunan Bürelli’ye, Manisa Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bürelli ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını belirledi ve gerekli yardımları sağladı. Temel ihtiyaç malzemeleri ve erzak desteğinin yanı sıra Bürelli’ye çekyat, beyaz eşya, televizyon yardımında da bulunuldu. Gökhan Bürelli’nin bir yıllık kirasının da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.



Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Gökhan Bürelli, “2017-2019 yıllarında Alparslan Türkeş Köprüsü altında çardakta kalmıştım. Son üç yıldır bu evdeyim. Sosyal Yardımlaşma’nın yardımlarıyla ve engelli maaşım ile geçiniyorum. Beni rahatsız eden bazı çocuklardan dolayı sıkıntılar yaşıyordum. Haberi duyduktan sonra Büyükşehir Belediyesi hemen beni aradı, gelip ihtiyaçlarımı karşıladılar. Çamaşır makinem bozuktu, bulaşık makinem yoktu, buzdolabım elektrik çarpıyordu. Televizyon, çekyat ve erzak da getirdiler. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Büyükşehir hemen devreye girerek gereken desteği verdi”

Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığına teşekkür ederek, “Vatandaşımız yalnız yaşıyor ve sadece engelli maaşıyla geçiniyor. Evinde neredeyse hiç eşyası yoktu. Yaşadığı sıkıntılar ile ilgili haberin ardından Besim Başkan’ımızın talimatıyla televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi, çekyat, dolap, vantilatör gibi birçok ihtiyacı karşılandı. Ayrıca Şehzadeler Belediyesi de yemek ihtiyacını üstlendi. Bu duyarlılık için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Nurşen Akça da “Vatandaşımızın sıkıntılarını öğrenince hemen evine geldik. Evinin durumu gerçekten çok kötüydü. Hemen harekete geçerek erzak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra gerekli ev eşyalarını da temin ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

“Bu şehirde kimse yalnız değil”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım çağrısına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Gökhan kardeşimizin yaşadığı zorlukları görünce hemen harekete geçtik. Tüm ihtiyaçlarının yanı sıra kirasını da üslendik. Bu şehirde kimsenin kendini yalnız hissetmemesi ve halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda dertlerine derman olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yurttaşlarımız, kendisi ya da yakını için yardım taleplerini Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla bizlere her an ulaştırabilir. Hiçbir hemşehrimiz yalnız değil” diye konuştu.