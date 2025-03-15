Manisa'da kolon kanseri farkındalık etkinliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı ve Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi ve Manisa Musiki Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bu Şehir İyileştirir" isimli etkinlik, Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi. Önce kolon kanseri konusunda bilinçlendirme amacıyla sempozyum gerçekleştirilirken ardından da "Müzik İyileştirir" temalı bir konser düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda, hem kolon kanseri farkındalığını arttırmak hem de sanatın iyileştirici gücünü vurgulamak için "Bu Şehir İyileştirir" isimli etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyum ve konsere, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Manisalılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.



Etkinliğin, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant’ın konuşmacı olduğu sempozyum bölümünde katılımcılara, "Kolon kanseri nedir?", "Belirtileri nelerdir?", "Tedavi süreci" ve "Erken teşhisin önemi" gibi konularda ayrıntılı bilgiler verildi. Op. Dr. Nalbant, kolon kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Özellikle 50 yaş üstü bireylerin kolonoskopi yaptırması, hastalığın erken evrede tespit edilmesini sağlayarak tedavi şansını artırır. Kolon kanserinin birçok belirtisi var. Mart ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilmekte ve biz de Manisa Kent Konseyi olarak bir bilinçlendirme semineri düzenlemek istedik. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Musiki Derneği ile birlikte "Bu Şehir İyileştirir’ isimli etkinliği hayata geçirdik. İki şey insanı iyileştirir; biri sanat, diğeri tıptır. Bugün biz ikisini bir araya getirdik" dedi.



Sempozyumun ardından Manisa Musiki Derneği Korosu, Şef Fulya Hepsev yönetiminde bir konser verdi. "Müzik İyileştirir" temalı konserde, tasavvuf ve klasik Türk müziğinden seçkin eserler seslendirildi. Solistlerin başarılı performansları ve koronun uyumu izleyicilerden tam not aldı.