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Manisa'da MABEM öğrencileri yeni binalarına kavuştu

Manisa'da MABEM öğrencileri yeni binalarına kavuştu
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da öğrencilere daha iyi eğitim imkanları sunmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nin (MABEM) yeni binasını açtı.

MABEM Akhisar’daki şubesi, öğrencilerin en iyi eğitim imkanlarına kavuşması için yeni binasına taşındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Kılınçlar ve Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen de Akhisar’daki yeni binada öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerden gelen yeni bina talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Kılınçlar, "Öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Buradaki eğitimle onların geleceğine dokunuyoruz ve her birinin daha iyi bir yaşam kurabilmesi için en uygun şartları sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Ferdi Zeyrek Başkanımızın desteğiyle bu yeni bina, sadece öğrencilerimizin bugünü değil, yarını için de büyük bir yatırım anlamına geliyor. Eğitimin kalitesini artırarak, gençlerimizin geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni binayı değerlendiren öğrencilerden Melek Yalçınkaya, "Yeni binamızda sınıflar oldukça geniş. Sıralarda rahat bir şekilde oturabiliyoruz" derken Mehmet Neşat Özcan ise "Eşit ağırlık sınıfındayım. Yeni binamız gayet geniş, gayet rahat, gayet ferah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da öğrencilere daha iyi eğitim imkanları sunmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nin (MABEM) yeni binasını açtı.

 

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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