Manisa'da MASKİ’den 34 Jeneratörlük Dev Hamle

Güncelleme:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 51 milyon TL’lik yatırımla bünyesine kazandırdığı 34 adet sabit ve mobil jeneratörle, elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmeyi ve afet durumlarında vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun direktifleri ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, olası afet durumlarına karşı su hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Kuruma kazandırılan 13 adet seyyar ve 21 adet sabit jeneratör ile Manisa genelinde kesintisiz su temini güvence altına alındı. Manisa merkez başta olmak üzere Turgutlu, Soma ve Gölmarmara ilçelerine kurulacak sabit jeneratörlerle, olası bir elektrik kesintisi durumunda bile su kesintisi yaşanmayacak. Sabit sistemlerin dışında devreye alınan mobil jeneratörler ise MASKİ’nin 17 ilçede her noktaya hızla ulaşarak, acil durumlara anında müdahale edebilmesini sağlayacak.

Jeneratör Yatırımları Devam Edecek

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Murat Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu önderliğinde çok önemli bir yatırımda bulunduklarını söyledi. Murat Yılmaz, “51 milyon TL’lik yatırımla 34 adet jeneratörümüzü kurum bünyesine katmış bulunmaktayız. Ülkemiz deprem gibi doğal afetlerin yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Olası afetler karşısında kesintisiz elektrik için jeneratörlerimizi içme suyu temininde kullanacağız. İlçelerimizde yaşanabilecek elektrik kesintilerinde içme suyu pompalarımızın aktif bir şekilde çalışması için jeneratör yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Zorlu Arazi Koşullarına Uygun

Elektrik, Mekanik Şube Müdürü Gürhan Koçi ise verdiği teknik bilgilerde, “Bugün burada yeni aldığımız seyyar jeneratörlerin yanındayız. Seyyar jeneratör nedir? Çeki demirli, istediğimiz lokasyonda, istediğimiz güçte enerji vereceğimiz araçlardır. Kontrol paneli üzerinden jeneratöre ait tüm bilgileri görebiliyoruz. Hararetini, yakıt seviyesini, çalışmasını, yakıtın ne kadar gideceğini, o anda ne kadar yakıt yaktığını, kaç amper çektiğini, kaç voltta çalıştığını görebiliyoruz. Jeneratörlerimiz iş makinesi ya da traktörle zorlu arazi şartları fark etmeden her noktaya götürebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

SCADA Sistemi İle Uzaktan Takip Edilebilecek

Elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girecek olan sabit jeneratörler, SCADA sistemine bağlanarak, uzaktan takip edilebilecek. Çeki demirli ve römorklu olan mobil jeneratörler de çalışma alanına kolay bir şekilde taşınabilecek. İlçelerimizde yaşanacak bir kesintide mobil jeneratörler hızlı bir şekilde bölgeye giderek elektrik ihtiyacını karşılayacak.

“Manisa’mız İçin Tüm Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızda elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerine son vermek ve afetlerde kesintisiz hizmet sunmak için önemli bir adım attık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 51 milyon liralık yatırım bedeliyle 21 sabit, 13 mobil jeneratör temin edildi. Bu jeneratörler, elektrik kesintisi yaşandığında otomatik olarak devreye girerek su pompalarının çalışmasını sağlayacak. Özellikle kırsal mahallelerde yeni açılan sondajların abonelik süreci tamamlanana kadar mahallelerimize kesintisiz su ulaştırılmasını sağlayacak” dedi.

Jeneratörlerin sadece su teminiyle sınırlı kalmayacağını da belirten Başkan Dutlulu, “Bu ekipmanlar, merkezden ilçelere kadar her noktada halkımızın hizmetinde olacak. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmenin yanı sıra, deprem, yangın gibi afet durumlarında da elektrik ihtiyacını karşılayarak önemli bir görev üstlenecek. Bu değerli yatırımda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Manisa’mız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

 

