  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi’ndeki ahşap palet fabrikasının depo alanında çıkan yangına müdahale edildi. Alevlerin yayılmaması için 45 personel ve 22 araçla söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren ahşap palet fabrikasının depolama alanında yangın meydana geldi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ve İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA araçları yangın söndürme çalışmaları için seferber oldu.
 
Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirterek, “45 personel ve 22 araç ile söndürme çalışmalarını yürüttük. MASKİ ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na ait tankerler ve kepçeler de destek verdi. Şu anda yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

text-ad
Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüpheliye büyük şok! Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüpheliye büyük şok! Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi'nden Anıtkabir'de Atatürk'e ağlatan saygı Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi'nden Anıtkabir'de Atatürk'e ağlatan saygı Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden 5 kiloluk altın takı açıklaması Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden 5 kiloluk altın takı açıklaması Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! İstanbul'un en ünlü AVM'lerinden biriydi... Tarihe karıştı! İstanbul'un en ünlü AVM'lerinden biriydi... Tarihe karıştı! 5 yaşındaki oğlunu ''Evi cinler sardı'' diyerek öldürdü 5 yaşındaki oğlunu ''Evi cinler sardı'' diyerek öldürdü ''Operasyondan önce AK Parti ve MHP'li yöneticiler aradı'' ''Operasyondan önce AK Parti ve MHP'li yöneticiler aradı''
Antalya'nın onlarca metrelik falezlerinde ölümle yaşam arasındaki çizgide ''şifa'' mesaisi kamerada! Antalya'nın onlarca metrelik falezlerinde ölümle yaşam arasındaki çizgide ''şifa'' mesaisi kamerada! Uzman isim ''10 milyona yakın mağdur seçmen var'' diyerek kademeli emeklilikte tarihi açıkladı Uzman isim ''10 milyona yakın mağdur seçmen var'' diyerek kademeli emeklilikte tarihi açıkladı Almanya'nın en büyük bankasından altın için yeni tahmin Almanya'nın en büyük bankasından altın için yeni tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı'' Bakan Şimşek'ten gündem olacak sözler: ''Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı'' Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Sihirli Annem'in minik Tuğçe'sinin 41 kiloluk değişimi olay oldu! Sihirli Annem'in minik Tuğçe'sinin 41 kiloluk değişimi olay oldu! Sipariş getiren kurye gizlice eve girdi; genç kadın kabusu yaşadı Sipariş getiren kurye gizlice eve girdi; genç kadın kabusu yaşadı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı