Manisa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi’ndeki ahşap palet fabrikasının depo alanında çıkan yangına müdahale edildi. Alevlerin yayılmaması için 45 personel ve 22 araçla söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren ahşap palet fabrikasının depolama alanında yangın meydana geldi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ve İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA araçları yangın söndürme çalışmaları için seferber oldu.



Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirterek, “45 personel ve 22 araç ile söndürme çalışmalarını yürüttük. MASKİ ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na ait tankerler ve kepçeler de destek verdi. Şu anda yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.