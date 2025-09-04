Manisa’da Servis Araçlarına Yönelik Denetim

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İl genelindeki denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri hem vatandaşların hem de esnafların haklarını korumaya devam ediyor. Yapılan servis araçları denetimlerinde izinsiz ve ruhsatsız taşımacılık yapan servis araçları denetlendi. Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen denetimlerde bazı sürücüler uyarıldı, kurallara uymayanlara ise yasal işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte izinsiz ve ruhsatsız yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, servis araçlarına yönelik kontrol yaptı. Araçların taşıma ruhsatları, şoförlerin ehliyetleri, SRC ve psikoteknik belgeleri gibi birçok evrak üzerinde inceleme yapıldı. Eksik evrak, süresi geçmiş belge, yasalar dışında servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araç sürücüleri ve firma yetkilileri hem uyarıldı hem de yasal işlem uygulandı.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilerde denetimlerin hız kesmeden devam edeceği hem yolcuların güvenliği hem de esnafın haklarının korunması için ekiplerin sürekli sahada olacağı bilgisi verildi.

