Manisa'da Sosyal Projeler Hizmete Açıldı

Gördes’te hayata geçirilen projeler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katıldığı törenle hizmete alındı. Şehitler Anıtı, Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Şehit Piyade Uzman Reşat Ergin Çocuk Evi ile Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Halk Kasap, Halk Balık, Halk Yumurta ve Çırak Kafe’nin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Dutlulu, “Biz elimizden geleni yapacağız. Vatandaşımızın, halkımızın yanında olacağız” dedi.

Gördes’te, şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak ‘Şehitler Anıtı’, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in adını taşıyacak kütüphane ve bilim merkezi, Şehit Reşat Ergin Çocuk Evi ile halkın sofrasına bereket katacak Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Halk Kasap, Halk Balık, Halk Yumurta ve Çırak Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Başkan Danışmanları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“Kahramanlarımızın İsimlerini Ölümsüzleştirmek İstedik”

İlçede ilk olarak ‘Şehitler Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gördes’in şehitleri için bu zamana kadar abideleşen bir eser olmadığını belirterek, “Şehit olmuş, ebediyete intikal etmiş kahramanlarımızın isimlerini tek tek yazarak ölümsüzleştirmek istedik” ifadelerini kullandı.

“Şehit Yakınlarımızın Yanlarında Olacağız”

Emeği geçen herkese teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları, millet olarak birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. Bu ülke için canını vermiş, şehitlerimizin adı burada sonsuza dek yaşayacak. Yeni yapılacak anıtta gazilerimizin de adı yaşatılacak. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, gazi yakınlarımızın yanlarında olacağız, onları hep hatırlayacağız. Onları daima saygı ve minnetle anacak, hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin ömürleri uzun olsun. Onlar bu milletin kalbindeki en yüce makamda, sonsuza dek yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, daha sonra ilçede sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası’nı hizmete aldı. Gördes Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla ilk kent lokantasını yapan ilçe belediyelerinden bir tanesi olduğunu belirten Başkan İbrahim Büke, “Bunun yanında SPİLAŞ ile anlaşarak Halk Mandıra’yı da buraya getirdik. Mezbahayı devraldıktan sonra da Halk Kasabımızı burada açtık. Gördeslilere sağlıklı, hijyenik et sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Yumurta’da her hafta 700 koli yumurta satıyoruz. Kent Lokantamızdan da Pazartesi günleri 250 kişi, hafta içi ise 100 kişi civarında vatandaşımız yararlanıyor. Güneşli mahallemizde de aynı sayılara ulaşacağız. Ayrıca 50 çırağımıza da her gün ücretsiz yemek veriyoruz” dedi.

“Halkçı Belediyecilik Anlayışını Gördes’te En Güçlü Şekilde Yaşıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “Bir belediyenin en temel görevi, sadece yol yapmak, park düzenlemek değil; aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla doğrudan vatandaşın hayatına dokunmaktır. Yerel yönetimlerin sorumluluğu yalnızca hizmet üretmekle sınırlı değildir; halkın sağlıklı beslenmesini sağlamak, çocukların aç yatmamasını güvence altına almak, sanayide çalışan gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini desteklemek ve geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak da bu sorumluluğun bir parçasıdır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu anlayışla 17 ilçemizde hizmet veriyoruz. Bugün burada, bu vizyonun güçlü bir temsilcisi olarak İbrahim Başkanımızı görüyoruz. Gördes, artık sosyal belediyecilikle tanıştı. Halkçı, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışını Gördes’te en güçlü şekilde yaşıyoruz. Bizler hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyesi olarak, vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Elimizden ne geliyorsa, halkımızın refahı ve huzuru için yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve beraberindeki heyet, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Halk Kasap, Halk Balık, Halk Yumurta’da incelemelerde bulundu.

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek ile Şehit Reşat Ergin’in İsimleri Yaşatılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes Belediyesi ve İzmir Kitap Gönüllüleri işbirliğiyle Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi ile Şehit Piyade Uzman Reşat Ergin Çocuk Evi de hizmete açıldı. Türkiye’nin 7 bölgesi, 16 ilinde 55 kütüphane kurduklarını belirten İzmir Kitap Gönüllüleri Temsilcisi Mesut Tim, açılışı yapılan kütüphane ile merhum başkan Ferdi Zeyrek’in isminin yaşatılacağını söyledi.

Ferdi Başkanın İsmi Gördes’te Yaşayacak

Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi’nin, bugüne kadar yapılan en anlamlı açılışlardan biri olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: “Bir kütüphane açılışı her zaman heyecan vericidir. Ancak böylesine değerli bir işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje bizim için çok daha özel bir anlam taşıyor. Bu kütüphanenin uzun yıllar boyunca çocuklarımıza hizmet edeceğine, onların hayatına dokunacağına yürekten inanıyorum. Dileğimiz, Ferdi Zeyrek’in adını taşıyan bu güzel kütüphaneleri tüm ilçelerimize kazandırmak. Merhum başkanımız Ferdi Zeyrek’i bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Onun ismini, çağdaş bilimin ışığında, çocuklarımızın eğitimine katkı sunan böylesi kıymetli projelerle yaşatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Şehidimizin Adı Bu Topraklarda Sonsuza Dek Yaşayacak”

Şehit Piyade Uzman Reşat Ergin’in adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Aziz şehidimiz Reşat Ergin’in ismini daha önce Akhisar’da hayata geçirdiğimiz semt pazarında yaşatmaya başlamıştık. Bugün, İbrahim Başkanımızın da burada aynı vefayı göstermesi bizleri son derece gururlandırdı. Bugün aramızda şehidimizin kıymetli annesi ve babası da bulunuyor. Bilmenizi isterim ki, her zaman yanınızdayız. Acınızı da, gururunuzu da yürekten paylaşıyoruz. Reşat kardeşimin mekanı cennet, ruhu şad olsun. Onun adı bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kent Lokantası Güneşli’nin de Hizmetinde

Manisa’da sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen hizmet zincirine yeni bir halka daha eklendiğini söyleyen Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Güneşli Mahallesi’nde Kent Lokantası’nı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Büke, “Gördes’te ne varsa Güneşli’de de onu sağlayacağız. Çıraklarımıza öğlen ücretsiz yemek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza akşamları 3 çeşit yemek getireceğiz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız” dedi.

“Bizim İçin Makamların Önemi Yok, Önemli Olan Vatandaşımıza En İyi Hizmeti Ulaştırmak”

Gördes ilçesinde gün boyu açılışlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bugün, Gördes ilçemizde çok anlamlı bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Gün içerisinde birbirinden özel açılışlar gerçekleştirdik. İlk kez bir beldemizde Kent Lokantası’nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projede Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak el ele verdik. Bizim için makamların, kurumların ayrımı yok, önemli olan vatandaşımıza en iyi hizmeti ulaştırmak. Halkımız isteyecek biz yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kent Lokantamız, Güneşli halkına hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.