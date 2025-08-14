Manisa'da Su Kaynaklarını Artırma Çalışmaları Sürüyor

Kırsal kalkınmaya önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada, hayvancılıkta ve en önemlisi de orman yangınlarına müdahalede kullanılan göletlerin sayılarını arttırmaya devam ediyor.

17 ilçede üreticiyi desteklemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada, hayvancılık faaliyetlerinde ve orman yangınlarına müdahalede kullanılan gölet sayılarını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelere yapılan göletler, yağmur hasatı ile dolarak hem üreticilere destek sağlıyor hem de yaban hayatındaki canlılara su kaynağı olarak hizmet veriyor.

“Mahallemizin Su Sorunu Çözüme Kavuşacak”

Yapımı devam eden göletin tamamlanmasıyla birlikte Kestelli Mahallesi’nin su sorunundan kurtulacağını belirten Kestelli Mahallesi Muhtarı Aydın Güven Gürbüz, “Hem yaban hayatındaki canlılar hem de sulamada kullanılmak üzere mahallemize gölet yapılıyor. Bu gölet ile birlikte mahallemizin su sıkıntısı çözüme kavuşacak. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve çalışma arkadaşlarından Allah razı olsun” dedi.

“Su Olursa Hayat Olur”

Yapılan göletin önemine değinen mahalle sakinlerinden Bülent Aras, “Proje çok güzel oluyor. Su tutmaya başladığı zaman da etrafında park olur, eğlenceler olur. Su olursa hayat da olur. Çocuklarımız yeşil bir alana kavuşur. Sebep olan, burada çalışmalarda bulunan arkadaşlara, muhtarımıza, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz” diye konuştu.



Bir diğer mahalle sakini Mustafa Ali Kadıoğlu ise emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Gölette su tutulmaya başladığı zaman etrafı güzelleşir, mesire alanı oluşur. Misafirlerimizi güzel bir ağırlayabiliriz. Köyümüz biraz daha parlar. Güzel iş yapılıyor” dedi.

“Her Zaman Vatandaşlarımızın Yanındayız”

17 ilçenin tamamında üreticilere destek verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, “Kestelli Mahallemizde de tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göleti olarak kullanılmak üzere gölet imalat çalışması yapıyoruz. Hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem hayvancılığa destek veriyoruz. Göletler aracılığı ile yeraltı sularını da beslemiş oluyoruz. Bunun yanında olası bir yangın durumunda da yangın göleti olarak da kullanılabilecek şekilde çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizden talep etti biz de ihtiyaç olduğunun tespiti yaptık ve imalat çalışmasına başladık. Bu çalışma tamamlandıktan sonra da inşallah üreticilerimize katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.