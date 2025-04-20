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Manisa'da toplu taşıma araçlarında denetim

Manisa'da toplu taşıma araçlarında denetim
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu taşıma araçları, taksiler ve servis minibüslerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Temizlikten belge kontrollerine, klimalardan trafiğe uygunluk şartlarına kadar birçok detay, titizlikle incelendi. Kurallara uymayanlara uyarılar yapılıp ve cezai yaptırımlar uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların güvenliği ve konforunun öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, bu yılın Ocak ayından bu yana 92 ayrı denetimde toplam 2 bin aracı kontrol ettiklerini ifade etti.
 
Yurttaşların güvenli, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti alabilmesi adına denetimlerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, il genelinde yüzlerce aracı kapsayan detaylı bir çalışma yürüttü. Şehir içi otobüs ve dolmuşlarda araçların trafiğe uygunluğu ve temizliği detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde, şoförlerin kılık kıyafetinden durakta bekleme sürelerine kadar birçok kriter göz önünde bulunduruldu. Taksilerde ise belge kontrolleri ön plandaydı. Araçların çalışma ruhsatları, sürücü belgeleri ve taksimetre ayarları kontrol edilirken araç içi hijyen durumu da titizlikle değerlendirildi. Servis araçlarında ise öğrenci ve personel taşımacılığına uygunluk açısından emniyet kemerleri, “DUR” levhası ve taşıma izin belgeleri gibi unsurlar denetlendi.

“Güvenlik ve Konfor Önceliğimiz”

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiğini vurguladı. Üstün, “Vatandaşlarımızın sıklıkla tercih ettiği toplu ulaşım araçlarında hem güvenliği hem de konforu sağlamak önceliğimiz. Bu yılın Ocak ayından bu yana şehir içi otobüslere yönelik 60 ayrı denetim gerçekleştirdik ve bu kapsamda bin 350 halk otobüsünü kontrol ettik. Taksilere yönelik yapılan 32 denetimde ise 650 taksi denetlendi. İlk aşamada kural ihlali yapan sürücülere uyarıda bulunuyor, tekrarı halinde ise cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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