Manisalılar ''Zafere Giden Yol'' ile tarihi yolculuğa çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel etkinlikte Sunay Akın’ın anlatımıyla ''Zafere Giden Yol'' söyleşisi düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşi 29 Ağustos 2025 tarihinde Manisa Şehir Tiyatrosu, Uğur Mumcu Sahnesi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel anlamlı bir söyleşi ile vatandaşları buluşturmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos 2025, Cuma günü saat 20.30’da Manisa Şehir Tiyatrosu, Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Zafer’e Giden Yol’ söyleşisi, Sunay Akın’ın anlatımıyla ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak. Zafer’in kazanılmasında yaşanan dönüm noktalarını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini konu alan söyleşi, dinleyicileri tarih yolculuğuna çıkartacak. Sunay Akın’ın etkileyici anlatımıyla, Cumhuriyet’in kazanılmasında önemli rol oynayan tarihî olaylar ve kahramanlık hikâyeleri dinleyicilere aktarılacak.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri iş birliği ile düzenlenecek söyleşi programına tüm vatandaşlar davetli olarak katılabilecek.

