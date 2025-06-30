Manisa'nın Barbaros Mahallesi’nin Altyapı Sorununa Kalıcı Çözüm

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözmek için kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Yağışlı havalarda evlere dolan kanalizasyon atıklarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen 1 kilometrelik çalışma kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntılara son verilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında kentin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam ediyor. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada, Barbaros Mahallesi’nde 1 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Mevcut hattın yetersiz kaldığı ve kış aylarında su baskınlarına neden olduğu bölgede, ilave hat sayesinde akış ikiye bölünerek baskınların önüne geçilecek.

"ÇALIŞMALARI KENDİ EKİPLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Şube Müdürü Cem Güler, “Mahalle sakinlerimizin ve muhtarımızın talepleri doğrultusunda kış aylarında yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Mevcut kanalizasyon hattı yıllar önce yapıldığı için artık yetersiz kalıyordu. İlave hat ile debiyi düşürüp evlerdeki su baskınlarını önleyeceğiz. Bu çalışmaları merhum Ferdi Zeyrek Başkanımızın öncülüğünde kendi ekiplerimizle yapmaya başladık. Yeni Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüp daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

"KIŞIN YAĞMURLAR YAĞDIĞINDA DİKEN ÜZERİNDE DURUYORDUK"

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “Bu konuda bize verilen destekler için çok çok teşekkür ederim. Güzel bir kanalizasyon çalışması olacak. Kışın yağmurlar yağdığında biz gerçekten diken üzerinde duruyorduk. MASKİ ekipleri gece-gündüz buradaydı. Çalışmaları başlatan Ferdi Başkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Biz, gerçekten kendisini gönülden seviyorduk. İnşallah Besim Dutlulu Başkan’ımıza da hayırlı, uğurlu olur. Bu çalışmalara devam eder. MASKİ ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sıcağın alnında, çalışma alanının dar olmasına rağmen çalışıyorlar. Yağmur yağdı mı, kanalizasyon atıkları evlere basıyordu. Çok kötü bir durumda yaşıyorduk. Bu çalışmalar nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KANALİZASYON ALTYAPISI EN BÜY ÜK SIKINTIMIZDI"

Mahalle sakinleri de yaşadıkları sorunları anlatarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye teşekkür etti. Muzaffer Kocael, “Önceleri kanalizasyon altyapısı en büyük sıkıntımızdı. Sokaklarımız kazılıp unutulmuştu. Yaptıkları çalışmanın karşılığını kışın göreceğiz. Önceden ana rögarlardan pis su fışkırıyordu” dedi.



Hatice Esen, “Pis kokular oluyordu, lağımlar taşardı. Bahçemize kadar geliyordu. Bu sorunlar çözülmemişti. İnşallah kötü koku ve su basması olmaz. MASKİ’ye ve Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.



Nihat Şipal ise “Burası yol kotuna göre yüksek, merdivenle inilen evlerin durumu çok kötüydü. İnşallah bundan sonra rahat ederiz” ifadelerini kullandı.