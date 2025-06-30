  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa'nın Barbaros Mahallesi’nin Altyapı Sorununa Kalıcı Çözüm

Manisa'nın Barbaros Mahallesi’nin Altyapı Sorununa Kalıcı Çözüm

Manisa'nın Barbaros Mahallesi’nin Altyapı Sorununa Kalıcı Çözüm
Güncelleme:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözmek için kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Yağışlı havalarda evlere dolan kanalizasyon atıklarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen 1 kilometrelik çalışma kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntılara son verilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında kentin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam ediyor. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada, Barbaros Mahallesi’nde 1 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Mevcut hattın yetersiz kaldığı ve kış aylarında su baskınlarına neden olduğu bölgede, ilave hat sayesinde akış ikiye bölünerek baskınların önüne geçilecek.

"ÇALIŞMALARI KENDİ EKİPLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Şube Müdürü Cem Güler, “Mahalle sakinlerimizin ve muhtarımızın talepleri doğrultusunda kış aylarında yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Mevcut kanalizasyon hattı yıllar önce yapıldığı için artık yetersiz kalıyordu. İlave hat ile debiyi düşürüp evlerdeki su baskınlarını önleyeceğiz. Bu çalışmaları merhum Ferdi Zeyrek Başkanımızın öncülüğünde kendi ekiplerimizle yapmaya başladık. Yeni Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüp daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

"KIŞIN YAĞMURLAR YAĞDIĞINDA DİKEN ÜZERİNDE DURUYORDUK"

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “Bu konuda bize verilen destekler için çok çok teşekkür ederim. Güzel bir kanalizasyon çalışması olacak. Kışın yağmurlar yağdığında biz gerçekten diken üzerinde duruyorduk. MASKİ ekipleri gece-gündüz buradaydı. Çalışmaları başlatan Ferdi Başkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Biz, gerçekten kendisini gönülden seviyorduk. İnşallah Besim Dutlulu Başkan’ımıza da hayırlı, uğurlu olur. Bu çalışmalara devam eder. MASKİ ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sıcağın alnında, çalışma alanının dar olmasına rağmen çalışıyorlar. Yağmur yağdı mı, kanalizasyon atıkları evlere basıyordu. Çok kötü bir durumda yaşıyorduk. Bu çalışmalar nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KANALİZASYON ALTYAPISI EN BÜY ÜK SIKINTIMIZDI"

Mahalle sakinleri de yaşadıkları sorunları anlatarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye teşekkür etti. Muzaffer Kocael, “Önceleri kanalizasyon altyapısı en büyük sıkıntımızdı. Sokaklarımız kazılıp unutulmuştu. Yaptıkları çalışmanın karşılığını kışın göreceğiz. Önceden ana rögarlardan pis su fışkırıyordu” dedi.
 
Hatice Esen, “Pis kokular oluyordu, lağımlar taşardı. Bahçemize kadar geliyordu. Bu sorunlar çözülmemişti. İnşallah kötü koku ve su basması olmaz. MASKİ’ye ve Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.
 
Nihat Şipal ise “Burası yol kotuna göre yüksek, merdivenle inilen evlerin durumu çok kötüydü. İnşallah bundan sonra rahat ederiz” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu Borsada batan para ve banka kredisi borcu Esenyurt'ta boş bir arazide bitti... Borsada batan para ve banka kredisi borcu Esenyurt'ta boş bir arazide bitti... İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede skandal iddia! Görüntüler infial yarattı İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede skandal iddia! Görüntüler infial yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı Yerli otomobilde büyük sürpriz: Togg T10X modelinin ağabeyi ortaya çıktı Yerli otomobilde büyük sürpriz: Togg T10X modelinin ağabeyi ortaya çıktı Kılıçdaroğlu kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu AK Parti'den ''Erdoğan görevden ayrılacaktı'' iddilarına jet yanıt AK Parti'den ''Erdoğan görevden ayrılacaktı'' iddilarına jet yanıt Türkiye'nin dağ keçileriyle ünlü eşsiz cennet şelalesinin ölümü görüntülendi Türkiye'nin dağ keçileriyle ünlü eşsiz cennet şelalesinin ölümü görüntülendi Ankara'da kız isteme kavgası kanlı bitti: 1 polis memuru şehit düştü! Ankara'da kız isteme kavgası kanlı bitti: 1 polis memuru şehit düştü! Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'dan ''yok artık'' dedirten iddia Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'dan ''yok artık'' dedirten iddia
Issız Adam Cemal Hünal'den AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifine küfürlü tepki Issız Adam Cemal Hünal'den AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifine küfürlü tepki Bebeğini kaybeden güzel isim sessizliğini haftalar sonra bozdu Bebeğini kaybeden güzel isim sessizliğini haftalar sonra bozdu Fatih Altaylı 5'inci cezaevi mektubunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Fatih Altaylı 5'inci cezaevi mektubunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı 99'ncu Gazi Koşusu'nda Veliefendi defile sahnesine döndü; hanımların şıklık yarışı kamerada... 99'ncu Gazi Koşusu'nda Veliefendi defile sahnesine döndü; hanımların şıklık yarışı kamerada... FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda devlerin gecesinde gol yağmuru vardı! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda devlerin gecesinde gol yağmuru vardı! İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında! İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında! İsviçre'den Türkiye'ye tatile geldikten 3 saat sonra hayatının kabusunu yaşadı İsviçre'den Türkiye'ye tatile geldikten 3 saat sonra hayatının kabusunu yaşadı AK Parti resmen açıkladı: En düşük emekli aylığına düzenleme geliyor AK Parti resmen açıkladı: En düşük emekli aylığına düzenleme geliyor CHP kurultay davasında erteleme kararı CHP kurultay davasında erteleme kararı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı