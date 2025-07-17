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Manisa’nın Başkanı Zeyrek, Vefatının 40. Gününde Dualarla Anılacak

Manisa’nın Başkanı Zeyrek, Vefatının 40. Gününde Dualarla Anılacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i vefatının 40. gününde dualarla anacak. 18 Temmuz Cuma günü Manisa’nın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek program kapsamında mevlit okutulacak, lokma ve aşure hayrı yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızın yiğit evladı, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in aramızdan ayrılışının 40. günü vesilesiyle, Cuma günü Manisa’mızın 17 ilçesinde mevlit okutacak; lokma ve aşure hayrı düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı dualarımıza ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Manisa’nın 17 ilçesinde gerçekleştirilecek program, cuma namazı öncesi saat 12.30’da mevlit okutulmasıyla başlayacak. Namazın ardından ise vatandaşlara lokma ve aşure ikramı yapılacak. Merkezdeki anma programı Hatuniye Camisi’nde gerçekleştirilecek. Burada Cuma namazı öncesi mevlit okunacak, ardından aşure ve lokma dağıtılacak. Manisa merkezde, Hatuniye Camisi’nin yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi önü ve MASKİ Genel Müdürlüğü önünde de lokma ikramı yapılacak.

Zeyrek Ailesi Aşure Hayrı Gerçekleştirecek

Ayrıca, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in ailesi tarafından da Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) binası önünde saat 11.00’de aşure hayrı yapılacak.

Diğer ilçelerdeki program ise şu noktalarda gerçekleştirilecek:

- Ahmetli: Ulu Cami

- Akhisar: Yeni Gülruh Camisi (Yeni Camii)

- Alaşehir: Pazar Camisi

- Demirci: Ala Cami

- Gölmarmara: Garaj Camisi

- Gördes: Merkez Ulu Cami

- Kırkağaç: Karaosmanoğlu Camisi

- Köprübaşı: Merkez Camisi

- Kula: Süleyman Şah Camisi

- Salihli: Hamidiye Camisi

- Saruhanlı: Merkez Camisi, 19 Temmuz Cumartesi saat 10.00’da ise Nuriye Mahallesi’nde  

- Sarıgöl: Dış Kahveler Camisi

- Selendi: Yeni Cami

- Soma: Parkaltı Camisi

- Turgutlu: Merkez Pazar Camisi

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek Besim Dutlulu
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