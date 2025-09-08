Manisa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşun 103’üncü Yılı Gururla Kutlandı

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları sahnelendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Şenol Sunat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Manisalılar katıldı. Kutlama töreninde Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na sunuldu.

“Milli Mücadelenin En Gurur Verici Sayfalarından Biri Manisa’mızda Yazıldı”

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü gururla, coşkuyla ve minnetle kutladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Milli mücadelenin en gurur verici sayfalarından biri de 8 Eylül 1922’de Manisa’mızda yazıldı. 8 Eylül 1922, sadece bu şehrin özgürlüğe kavuştuğu tarih değil; aynı zamanda vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla kenetlenen milletimizin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği, Manisa’mızın küllerinden yeniden doğduğu gündür. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Manisalı kahramanlarımızın ve aziz şehitlerimizin canı pahasına yazdığı büyük bir destanın simgesidir. Bu tarih, direnişin, bağımsızlığın ve esarete karşı onurla 'Yaşasın hürriyet!' diyenlerin gururla andığı bir milattır. Düşman işgalindeki Manisa’mız, çok büyük acılar çekti. Yakıldı, yağmalandı. Ancak asla pes etmedi. 8 Eylül’de şehrimizin bağrındaki düşman hançerini sonsuza dek söküp atan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

“Milli Mücadelemizin Kahramanlarını Rahmet, Minnet ve Saygıyla Anıyorum”

Geçmişin acılarını ve fedakarlıklarını hatırlatmak kadar, geleceğe umutla bakmanın görevleri olduğunu vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, “Tarihe sahip çıkmak, kahramanlarımızı unutmamak ve Manisa’mızı daha yaşanabilir, daha güçlü bir şehir haline getirmek için, omuzlarımızdaki tarihi sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Manisa’mızın kurtuluşundan aldığımız ilhamla, hep birlikle şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız. Cumhuriyet şehri Manisa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını tüm Manisalı hemşerilerim adına büyük bir onur ve gururla kutluyorum. Bu anlamlı günde, kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kahraman atalarımızın ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kutlama programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da oyunlarını sergiledi.