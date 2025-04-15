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Manisa’nın duvarları genç sanatçılarla şekillenecek

Manisa’nın duvarları genç sanatçılarla şekillenecek
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Duvarda Sanat, Şehirde Hayat’ yarışması, genç sanatçılara Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşaklar ve duvar yüzeylerine estetik bir kimlik kazandırma fırsatı sunacak. 12 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini geliştirmek ve sanatı kamusal alanlara taşıyarak halkın sanatla daha fazla etkileşim kurmasını sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte düzenlenen ‘Duvarda Sanat, Şehirde Hayat’ duvar yüzeyleri öğrenci tasarım yarışması, genç sanatçılara yeteneklerini sergileme imkanı sunacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi veya aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği yarışma kapsamında, belirlenen duvar yüzeyleri için özgün ve yaratıcı tasarımlar hayata geçirilecek. Böylece, kentin kültürel mirasına uyumlu, sanatsal değeri yüksek ve özgün eserler şehre kazandırılacak.

Ödüller Sahiplerini Bulacak 

Yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olarak belirlenirken, ayrıca 5 bin TL değerinde mansiyon ödülü de verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın kentin görsel kimliğini zenginleştirmek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, genç sanatçıları projeye katılmaya davet etti. Yarışma sonunda seçilen tasarımlar, Manisa’nın belirlenen noktalarındaki duvarlara uygulanarak şehrin estetik yapısına katkı sağlayacak.

Son Başvuru Tarihi 12 Mayıs 2025

Başvuruların 12 Mayıs 2025 tarihine kadar kabul edileceği yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma şartnamesi ve detaylı bilgilere ‘www.manisa.bel.tr’ adresinden ulaşabilecek. 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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